Už žádné lezení na stožáry kvůli odhalení poruchy. Energetikům pomůžou drony

Přijet na místo, vylézt na stožár, zkontrolovat, zda je vše v pořádku, a přesunout se zase o několik set metrů dál bývalo dříve běžnou pracovní náplní zaměstnanců energetických společností. Popřípadě ještě využívali dalekohled. Dnes už ale na stožáry tak často nemusejí lézt, dráty a stožáry za ně kontrolují drony.

„Fyzická kontrola naším pracovníkem je pro identifikaci závady velmi přesná, na rozdíl od dronu ale zabere mnohem více času. Drony zkracují hledání poruch z několika dnů na pouhé hodiny a dokážeme s nimi rychleji zkontrolovat mnohem delší úseky než dříve,“ přiblížil Josef Basík, vedoucí provozu sítě velmi vysokého napětí distributorské společnosti EG.D.

Při využití dronu také nemusejí technici zařízení pod napětím vypínat jako při fyzické kontrole, a tak ani lidem neomezují dodávky elektřiny.

Drony už využívá firma delší dobu, od ledna však chce, aby létaly samy, aniž by je musel někdo pilotovat. „Nejdříve je však nutné vytvořit 3D model vedení. Dronem proto nejprve naskenujeme požadovanou trasu, po které následně automaticky poletí. Je to z toho důvodu, abychom při testování věděli, že v letové trase není žádná překážka,“ popsal vedoucí strategických projektů společnosti EG.D Miroslav Kopt. První zkušební lety se uskutečnily na Pelhřimovsku a také teď v červnu na Břeclavsku.

Bezpilotní letouny vytvoří na trase stovky snímků vedení. Pořízené fotografie následně vyhodnocují pracovníci firmy a přitom zároveň učí umělou inteligenci, co je závada, a co ne, aby to zvládla do budoucna sama.