Energetici nestíhají poptávku. Připojit soláry na periferiích je složité, říkají

Zatímco v roce 2022 evidovali energetici ze společnosti EG.D 37 tisíc žádostí o připojení solárních panelů na střechách domů do sítě, loni to bylo už o šest tisíce méně. Ostatně loni dokázala firma do sítě zapojit „jen“ 27 tisíc nových domácích výrobců. Kvůli nedostatečné kapacitě energetické sítě nedokáže všem vyhovět.