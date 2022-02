Světovou pochoutku okusila v Ekvádoru. Teď s empanádami dobývá Znojemsko

Původ slané pochoutky není úplně znám, slovo empanáda pochází ze španělštiny, ale v různých zemích jsou známé pod různými jmény. Vždycky jde ale o náplň v těstě. „Každá země, krajina a někdy i město má svůj typický styl empanády a je to jejich typické jídlo, o kterém každá destinace tvrdí, že to je ten nejlepší,“ poukazuje Pavla Vančurová.

Její výrobek je podobný těm ze španělsky nebo portugalsky mluvících zemí. „Osobně jsem se k nim dostala v Ekvádoru, kde jich je taky veliká škála. Dostali jsme s manželem nápad, že bychom je mohli vyrábět v České republice, protože to je určitá mezera na trhu, pokud víme, tak jsme jediní,“ vysvětluje.

Rozjetí výroby plánovali asi osm let a mezitím vylepšovali recepty, na náplních pracovali s týmem šéfkuchařů a vyvíjeli je. Když došli do stadia, kdy si řekli, že jsou perfektní, oslovili pomocníky. A nemuseli jít daleko. Kromě manžela peče Vančurová i s maminkou a sestrou.

Každá empanáda se ručně vyrábí jedna po druhé. Co se náplní týče, zatím jich nabízejí deset, ale postupně jich zákazníkům představí dvacet. U lidí zatím vede ta kuřecí nebo hovězí, jsou ovšem i sýrové, s příchutí vína nebo třeba klobáska se sýrem.

„V některých zemích Jižní Ameriky je empanáda v gastronomii tak dobře ukotvena jakožto kompletní, výživné a populární jídlo, že v Bolívii se empanádám zvaným salteňas připisuje dokonce i nezdar a následné zavření sítě McDonald’s v této zemi, která se stala tím pádem jedinou zemí, kde McDonald’s neměl úspěch,“ vypráví Vančurová. I u nich je tato větší a specifická empanáda k dostání pod názvem Los Andes a je hodně žádaná.

Za zmínku stojí i samotné těsto, které sice vypadá jako listové, ale je to těsto nekynuté a tak tenké, aby se upeklo dokřupava. Ručně se vyválí, přidá se náplň a placka se určitým způsobem uzavře – u sýru jinak než u masa. Rodina zatím peče v Moravském Krumlově, výrobnu mají v domě rodičů, jde v podstatě o jednu vyčleněnou místnost jen na empanády.

„V řádu měsíců chceme otevřít obchod v Brně. A naším plánem a vizí je být v celé republice. Vyrábět v jedné velké výrobně a odtud distribuovat do poboček,“ plánují. Do karet jim prý hraje to, že si tato pochoutka v Evropě rychle získává příznivce a český trh je podle nich velmi otevřený a dychtivý a lidé rádi ochutnávají něco nového.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Ukazuje se to i na tom, že se do Krumlova vrátili teprve v říjnu a lidem se představili začátkem prosince. A i když se v podstatě prezentují jen přes Facebook, rozkřikla se zpráva o nich hned. „Krumlov není moc velký, všichni se znají a ti, co ochutnali, to předali dál. Ohlas je úžasný, máme velmi vřelé reakce, nečekali jsme, že to půjde takhle rychle, takže jsme strašně spokojení,“ pochvaluje si Vančurová.

Zájemci musejí objednávat minimálně 45 minut předem, a pak si pro empanády přijedou nebo využijí rozvážku. Nejlepší je jíst je teplé a čerstvě upečené.