Generál Boček slaví 99 let. Připomeňte si elitní letce RAF z jihu Moravy

Když vypukla druhá světová válka, bylo Emilu Bočkovi šestnáct let. S kamarády se však rozhodl zapojit do boje za svobodnou vlast, a tak v roce 1939 odešel přes hranice. „Doma jsme řekli, že jedeme lyžovat do Jeseníků. Vzali jsme lyže a vyrazili do Hodonína,“ vyprávěl v minulosti o první „tajné misi“ Boček, který v pátek oslavil 99. narozeniny.