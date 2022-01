O fotovoltaiku bude čím dál větší zájem, říká šéf firmy s elektromateriálem

„S Michalem Vodičkou jsme se stali dobrými kamarády a byli jsme spolu neustále v kontaktu. I po konci kariéry se zajímal o cyklistiku, když jsem ještě jezdil. Mě zase zajímalo, co dělá on. Když jsem pak skončil já, zeptal se mě jednou, jestli bych nechtěl nastoupit k němu do Elkovu,“ popisuje Martin Mareš, který se postupně od roku 2010 vypracoval z pozice asistenta šéfa nákupu až na post výkonného ředitele společnosti s šesti stovkami zaměstnanců.

Společná záliba je i tím důvodem, proč dnes Elkov elektro sponzoruje cyklistickou stáj?

Přesně tak. Je to navíc stáj, kde jsme od 18 do 22 let společně závodili.

Co pro vás znamená mít vlastní stáj?

Je to vášeň pro tento sport. Navíc cyklistika získává v České republice na popularitě, takže nám to pomáhá z hlediska marketingu se zviditelnit.

Napadá mě, prodáváte tedy i světla na kola?

Určitě máme i takové v nabídce, ale toto není úplně náš směr.

Jste velkoobchodní firmou zaměřenou především na elektromontážní společnosti, která letos oslaví třicet let existence. Čím to, že jste tak dlouho na trhu a stále rostete?

Pokaždé, když se pro něco rozhodneme, chceme být na daný obor opravdu specialisty. Nechceme sklouznout k tomu, abychom začali dělat něco, co s naším oborem nesouvisí.

Co máte na mysli?

Existují firmy, které prodávají na e-shopu například víno, ale ve skutečnosti jejich hlavním oborem je něco úplně jiného. Je to pro ně možná aktuálně dobrá obchodní příležitost, ale my tímto směrem nechceme jít. Naopak chceme, aby zákazníci věděli, že se na nás mohou ve všem spolehnout. Nemusí to být totiž jen tak, že si od nás odnesou krabice světel, ale přímo jim navrhneme, jak má osvětlení vypadat, aby splňovalo všechny normy a zároveň působilo dobře.

Jaký máte dnes vůbec podíl na českém trhu?

Jestli se na trhu v našem oboru otočí dvacet miliard korun, tak my tvoříme nějakou pětinu. To je ale jen hrubý odhad.

Takže máte obrat kolem čtyř miliard korun. Jak však dopadlo hospodaření firmy za dva roky, které byly ovlivněné covidem?

Stále rosteme. I v roce 2020, kdy jsme nevěděli, co se kvůli pandemii stane, jsme měli mírný růst. Loňský nárůst už je výraznější. Procentuálně půjde o dvouciferné číslo, což je však částečně způsobené nárůstem cen a inflací, takže reálný růst je v jednotkách procent. Co se týče zisku, tak ten máme už pět let prakticky pořád stejný, ale to je tím, že investujeme a neustále otevíráme nové pobočky.

Chlubíte se, že máte skladem 78 tisíc položek zboží. Je ale něco, co si u vás člověk nekoupí?

Nic mě nenapadá.

Co kdybych chtěl klasickou žárovku s wolframovým vláknem, která už se nemůže prodávat jako svítidlo?

Tu u nás taky najdete.

Prodáváte ji tedy jako topidlo, jak se po jejím zákazu začala nabízet?

Nějak tak.

Nekličkujete tak trochu legislativou za každou cenu?

Stejně se už spíš prodávají LED zdroje, protože jejich cena šla za ty roky výrazně dolů. A navíc při pohledu na ceny energií je nesmysl si domů pořizovat běžnou žárovku.

Vy se zaměřujete spíše na firmy než běžného spotřebitele. Máte v plánu nějaké změny?

Firmy tvoří asi 96 procent našich zákazníků a nijak cíleně to měnit neplánujeme. Pro nás je vždy partnerem člověk, který tomu oboru rozumí. Žárovka či baterky jsou běžné spotřební zboží, ale pak je i řada ostatních komponent. U zapojení zásuvky, světla, vypínače nebo výměny jističe už je potřeba mít určité znalosti. To už si doma každý nenamontuje.

Když jste někde na návštěvě, všímáte si, že je tam něco špatně světelně vymyšlené?

Všímám. Když přišlo LED osvětlení, nebylo o něm příliš velké povědomí. Lidé v tu chvíli obecně tíhli ke studenějšímu světlu, protože měli pocit, že více svítí, ale takové světlo je naprosto nevhodné do některých prostor, jako například do ložnice. Proto máme v našich showroomech pracovníky, kteří dokážou zákazníkům poradit a navrhnout to nejlepší, aby bylo světlo příjemnou součástí domova.

Jak plánujete firmu dál rozvíjet?

Chceme dál rozšiřovat naši pobočkovou síť. V tomto roce proto přibudou tři nová místa. Jedno už jsme otevřeli hned po Novém roce v Zastávce u Brna, další bude v Čáslavi a pak jedno malé prodejní místo přibude také v Praze. Právě v hlavním městě jsme na začátku minulého roku otevřeli sekundární centrální sklad. To byl pro nás velmi důležitý krok, abychom pobočkovou síť mohli ještě více rozvíjet i dál v Čechách, nejen na Moravě, kde sídlíme.

A co zahraničí?

Nad tím zatím neuvažujeme. Máme před sebou seznam úkolů, které chceme realizovat a budou nás stát spoustu úsilí a peněz.

S otevíráním nových poboček ale potřebujete i nové zaměstnance. Jak se daří nábor v dnešní době nízké nezaměstnanosti?

Poslední roky je to i kvůli nabídce profesí obtížnější, nicméně ty tři nové pobočky jsou akvizice jiných prodejen, takže my je kupujeme celé, včetně personálu. Žádnou nestavíme na zelené louce, takže pro ně nemusíme nabírat nové pracovníky.

Soustředíte se také na fotovoltaiku. Váš majitel ve firemním časopise zmínil, že má obavy, že s podporou zelené energetiky se objeví i nejrůznější podnikavci, kteří budou chtít tohoto trendu využít. Děje se to už?

Já takové obavy nemám, ale je důležité, aby si lidé zvolili firmu, která má historii a která se tomu skutečně dlouhodobě věnuje. Každý chce, aby mu fotovoltaika fungovala za pět nebo deset let. A taky bude chtít, aby se mu o ni někdo staral, což není nic jednoduchého.

V současnosti už je prakticky nutné mít u novostaveb solární panely na střeše, protože dům musí být velmi energeticky úsporný. Neplánujete se zaměřit i tímto směrem?

To ale dnes už vlastně děláme. Asi 99 procent fotovoltaiky od nás šlo na rodinné domy. Panely totiž u nás kupují firmy, co je montují na střechy. Vy sám si stejně nemůžete namontovat panel. Ani stavební firma, která nemá elektrikáře s potřebným certifikátem. Bez potřebného oprávnění při montáži byste pak nemohl připojit solární elektrárnu do distribuční sítě.

Jak si myslíte, že se byznys s fotovoltaikou bude rozvíjet?

Určitě poroste, je to spojené s plánovaným Green Dealem i nárůstem cen energie. Ale už to zažíváme postupně poslední dva roky, kdy tento obor u nás roste o desítky či stovky procent ročně.

Jak moc se dnes tento obor podílí na vašich tržbách?

V roce 2021 to bylo kolem 151 milionů. Ale bude to růst čím dál více. V druhé polovině minulého roku jsme sledovali obří růst v reakci na zprávy o zvyšujících se cenách energií.

Letos tak čekáte ještě razantnější růst tržeb v tomto oboru?

Jednoznačně.

Chystáte proto i nějaké nové investice v této části byznysu, když vnímáte tak velký potenciál?

Už na tom i pracujeme. V první polovině roku chystáme vestavby v centrálním skladu, abychom tam mohli mít okamžitě k dispozici více materiálů, tedy panelů, baterií i konstrukcí, což jsou objemné věci na skladování. Rozšířili jsme také tým o další tři pracovníky, kteří se tomuto oboru věnují, takže dnes už jich je celkem šest a postupně plánujeme i další rozšiřování.