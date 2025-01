Pro vědu hořel a měl velký úspěch. Režim proto na Delonga jen tak nemohl

„Slavíme sto let od narození profesora Delonga a elektronová mikroskopie funguje v Brně osmdesát let. To je jasný důkaz, že její vznik, vývoj a rozmach je úzce spjatý s jeho životem,“ zmiňuje Jan Antl, generální ředitel firmy Delong Instruments, které otec elektronové mikroskopie v Brně propůjčil své jméno a i ve vysokém věku v ní pracoval.

Společně s dalšími bývalými kolegy se v týdnu sešel s dalšími jeho bývalými kolegy, přáteli a rodinou v Technickém muzeu v Brně, kde dříve sídlil národní podnik Tesla Brno. Ten právě za pomoci Delonga učinil Československo teprve čtvrtou zemí světa věnující se výrobě elektronových mikroskopů.