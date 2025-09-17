Devadesátiletý koloběžkář zavadil o dodávku, po srážce s autem v protisměru zemřel

  15:50
Tragicky dopadla středeční nehoda, při níž devadesátiletý senior nepřežil srážku s autem v Letovicích na Blanensku. Podobná kolize se stala i v pondělí, kdy na následky zranění po srážce s autem zemřel další senior na stejném vozítku nedaleko Brna. Ani jednomu už nedokázali záchranáři pomoci a na místě zemřeli.
Středeční nehoda se stala v letovické Bártově ulici. „Devadesátiletý muž jedoucí na elektrokoloběžce se vyhýbal zaparkované dodávce, přičemž zavadil o její zadní část. V důsledku kolize se dostal do protisměru, kde došlo ke srážce s projíždějícím osobním automobilem,“ přiblížil mluvčí.

„Senior utrpěl zranění, kterým na místě i přes oživovací pokusy záchranářů podlehl,“ doplnil.

Vedlejší nefrekventovaná komunikace byla kvůli vyšetřování neprůjezdná. Řidička osobního automobilu měla negativní dechovou zkoušku na alkohol. Dopravní policisté nehodu dále vyšetřují, zjišťují především míru zavinění jednotlivých účastníků.

Vyhýbal se dodávce a skončil v protisměru

Podobný případ se stal i v pondělí poblíž Jiříkovic na Brněnsku. Jednadvacetiletá řidička osobního automobilu Audi tam srazila seniora, který jel před ní na elektrokoloběžce.

„Muž i přes snahu záchranářů na místě podlehl způsobeným zraněním,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že příčina nehody se vyšetřuje.

