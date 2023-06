Dvojice na koloběžce ignorovala červenou a projela křižovatku v protisměru

Policisté minulou středu po poledni zrovna hlídkovali v Kounicově ulici, když se před nimi zjevila pomalu jedoucí elektrická koloběžka, na níž se za řídítky tlačili mladý muž se ženou.

Dvojice pokračovala v jízdě i přesto, že se na semaforu před ní rozsvítila červená. Objela čekající auto do protisměru a teprve za křižovatkou se vrátila do správného pruhu.

„Počínání natočila policejní kamera, takže vyhnout se případnému postihu bylo zcela nemožné. Za několik přestupků v řadě si mladík od hlídky vykoledoval nemalou pokutu, kterou na místě okamžitě zaplatil,“ přiblížil policejní mluvčí Petr Vala.

Ten připomněl, že pravidla silničního provozu platí i pro jezdce na koloběžkách, kteří je však často porušují.

„Nesmí jezdit po chodníku, pohybovat se mohou jen na silnici a po vyznačených stezkách. Jezdit smí jen po pravé straně komunikace a jednotlivě za sebou, nikoliv vedle sebe,“ informuje Vala.

Řidičům se doporučuje, aby používali ochrannou přilbu, což je do 18 let dokonce povinné. A nesmějí jezdit pod vlivem návykové látky. „Za porušení pravidel hrozí těmto řidičům stejné sankce jako ostatním šoférům motorových vozidel. Podle závažnosti provinění se může pokuta vyšplhat až do řádů tisíců korun,“ podotýká Vala.