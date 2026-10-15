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Toto století může patřit Indii, míní expert o čtvrté největší ekonomice světa

Marek Osouch
  14:51

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přes pět tisíc traktorů se značkou Zetor teď ročně vyjíždí z továrny. Jenže to není v Brně, kde podnik před 80 lety vznikl, ale v Indii. Právě tam tradiční výrobce přesunul veškerou výrobu. Tamní pobočka nahradila původně hlavní závod v brněnské Líšni, kde zůstal vývoj. Indický trh má i pro české firmy velký potenciál a podnikatelé to dobře vidí.

Od roku 2020 vyrostl obchod mezi Českem a Indií na více než dvojnásobek a loni poprvé překonal hranici čtyř miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba 88 miliard korun.

Srovnávat to třeba s Německem, které je pro Česko hlavní exportní zemí a vzájemný obchod dosáhl loni 2,8 bilionu korun, nelze. Je však patrné, že v Asii se skrývá parner, který může pomoci v růstu českým podnikům.

„V době, kdy se Indie rozvíjí jako globální centrum výroby, digitalizace a inovací a kdy české společnosti nadále vynikají v oblasti pokročilého inženýrství a výroby s vysokou přidanou hodnotou a zároveň hledají trhy mimo EU, je prostor pro spolupráci obrovský,“ uvedl velvyslanec Indie v Česku Raveesh Kumar letos na počátku roku při ustanovení nové Česko-indické obchodní komory, která má pomáhat českým firmám proniknout na indický trh podobně jako další podnikatelské agentury v čele s CzechBusiness.

Havlíček se v Indii zřejmě setká s Módím. Chce podpořit české firmy

Právě tento týden je společně s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (ANO) pětatřicet byznysmenů z Česka na podnikatelské misi v Indii včetně Bengalúru, který se dá považovat za tamní technologicky nejvyspělejší část země.

„Chceme, aby se naše firmy do rozvoje indické ekonomiky zapojovaly ve větší míře. Jednáme proto nejen o jednotlivých zakázkách, ale především o dlouhodobé průmyslové spolupráci, investicích a společných projektech,“ řekl ministr.

Už minulý týden na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se mohli i další podnikatelé na několika akcích dozvědět, jak úspěšně proniknout do čtvrté největší ekonomiky světa. „Pracujeme na tom, že Indie může být do budoucna partnerskou zemí strojírenského veletrhu,“ zmínil ředitel veletrhu Michalis Busios jinými slovy důležitost této země, jejíž hospodářství roste v posledních letech téměř osmiprocentním tempem ročně.

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„Podle mě bude Indie velmoc a historikové budou toto století označovat za indické i kvůli tomu, co se tam bude vytvářet,“ prohlásil Josef Hrubec, ředitel regionálního centra Střední východ a Indie a ředitel zahraničí kanceláře CzechTrade Indie v Bengalúru.

Kromě brněnského Zetoru má pobočku v Indii mimo jiné společnost Liko-S ze Slavkova u Brna. Tento podnik se specializuje na výrobu montovaných interiérových příčkových systémů pro kanceláře. Právě současný šéf této rodinné firmy a syn zakladatele Jan Musil je zároveň šéfem zmíněné Česko-indické obchodní komory.

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

„Když jsme před téměř deseti lety zakládali v Indii výrobní pobočku, museli jsme si mnoho věcí doslova prošlapat. Dnes už na tamním trhu úspěšně působíme a s respektem sledujeme, jak rychle se otevírají nové příležitosti pro česko-indický byznys,“ sdělil třiatřicetiletý Musil s tím, že novým firmám chtějí prostřednictvím komory předávat vlastní zkušenosti, aby pro ně cesta nebyla tak trnitá.

Komplikovaná indická nátura

Hrubec v té souvislosti poukazuje na zcela odlišné kulturní prostředí a zvyklosti, které mohou české podnikatele dohánět až k frustraci. Slovo a podaná ruka totiž nemusí platit, respektive každá strana si jej bude vysvětlovat po svém. Po počátečním nadšení ze strany Indů může přijít najednou mlčení a žádný obchod a spolupráce nakonec není uzavřena. Čeští podnikatelé se musí připomínat a hned si neslibovat, že vše klapne.

„Indové jsou také extrémně pracovití a snaživí, nicméně dostávají se mimo stanovené mantinely a pouští se do nejrůznější improvizace,“ popsal jejich náturu. Zmínil příklad, jak se jako zástupce jedné české firmy setkal s tím, že jeden z dokumentů ohledně cel byl zfalšovaný. Ind, který působil na finančním oddělení, mu nezapřel, že listinu pozměnil, naopak svůj krok ještě vyzdvihl, že přece firmě ušetřil spoustu peněz a že přece jde jen o jeden jakýsi papír. Nejspíš čekal, že ho český kolega pochválí, ale Hrubec mu pomalu jako malému dítěti vysvětloval, že to se nedělá, protože jde o podvod.

Bohatí bohatnou, chudí chudnou. Indie sice roste, většina lidí to ale nepociťuje

Právě cla doposud hodně ovlivňovala obchodní vztahy mezi Indií a státy Evropské unie, na počátku roku však obě strany podepsaly dohodu o volném obchodu. Než vstoupí v platnost, musí ji ještě odsouhlasit unijní orgány. Obsahem dohody je mimo jiné snížení cel u více než 90 procent exportu zboží z Evropské unie. Tato změna pomůže i českým firmám ve vývozu, budou tak lépe čelit mimo jiné konkurenci z Číny, která se taky snaží dostat na trh v Indii. „Pak taky naopak třeba automobilka Škoda plánuje, že bude auta do Česka dovážet z výrobního závodu v Indii,“ prohlásil Hrubec.

Jsou tam totiž nižší náklady na výrobu, což byl i důvod přesunu Zetoru, jaký firma uvedla ve svém prohlášení při oznámení ukončení produkce v Brně. Potřebný materiál, tedy ocel, hliník nebo plast, tam podle představitelů podniku vychází zhruba o třetinu levněji, což i ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent.

Strojaři si chválí kontrakty v USA

Svaz strojírenské technologie prostřednictvím svého předsedy Ivo Červenky poslední roky opakovaně poukazuje na špatnou kondici českých podniků vyrábějících obráběcí nebo tvářecí stroje, ať už byly důvodem vysoké ceny energií, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, či ztráta východních trhů kvůli ruské agresi proti Ukrajině.

Podobná slova zopakoval i před letošním strojírenským veletrhem v Brně. Zároveň však tentokrát dodal, jak se začíná strojařům dařit ve Spojených státech. „Americký trh pro nás roste neuvěřitelným způsobem. Amerika je pro nás dneska tahounem, naše stroje si tamní firmy oblíbily. Jen v červnu jde o nárůst o 57 procent,“ poznamenal.

Nové kontrakty mohly firmy rozjednat v Brně i letos, protože na veletrh zamířilo rovnou pět delegací z jednotlivých států USA. Červenku těší i uzavřené evropské dohody o volném obchodu se státy Jižní Ameriky, které českým podnikatelům rovněž otevřou snazší cestu na tyto trhy, tedy například do Brazílie nebo Kolumbie.

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Toto století může patřit Indii, míní expert o čtvrté největší ekonomice světa

ilustrační snímek

Přes pět tisíc traktorů se značkou Zetor teď ročně vyjíždí z továrny. Jenže to není v Brně, kde podnik před 80 lety vznikl, ale v Indii. Právě tam tradiční výrobce přesunul veškerou výrobu. Tamní...

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