Nakupujte bez obalů, vyzývá Břeclav. Ekologické chování odmění

Břeclav chce ušetřit peníze z rozpočtu města za skládkování odpadu. Už na začátku příštího roku totiž spustí nový systém jeho třídění a svozu. Cílem je mít odpad co nejlépe vytříděný a mít ho co nejméně.

Břeclavany za to radnice odmění slevami na poplatcích. Takzvané ekobody navíc dostane ten, kdo se bude chovat nejekologičtěji – třeba vytvoří co nejméně odpadu.

Jenže k nakupování bez obalů zatím v Břeclavi nejsou ideální podmínky. „Vyjednáváme o tom, zda by se provozovny chtěly zapojit do systému bezobalového nakupování. A budeme v tom pokračovat dlouhodobě. Chceme odměnit ty, kteří se chovají natolik zodpovědně, že obaly vůbec nekupují,“ potvrzuje místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Podle něj je systém vhodný pro všechny obchody. „Třeba maso je komodita, která se dřív prodávala zabalená do papíru. A myslím, že by se to klidně mohlo vrátit,“ míní.

To potvrzuje i Jana Pelcová, pracovnice radnice, která má jednání s obchodníky na starosti. „Všichni chápou bezobalové obchody jako vstřícné k ekologii. Ale může to být v podstatě jakýkoliv podnik, třeba i zmíněná masna, do níž si přinesete vlastní nádobu. V tomto smyslu jednáme se všemi,“ podotkla.

Jsou mezi nimi zatím menší lokální obchody farmářského typu. Podle Pelcové však bude mít radnice mnohem jednodušší vyjednávací pozici po samotném zavedení nového odpadového systému.

Tříděný odpad rovnou od domu

Bezobalové nakupování není jediný krok, jímž chce radnice odměňovat. Body, které se pak promění ve slevu na poplatku za odpad, přidělí třeba i za domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo jeho zkrmování zvířaty.

Tím nejdůležitějším však zůstává třídění, v němž už dnes Břeclav patří ke špičce v kraji mezi městy nad deset tisíc obyvatel. A to přitom museli lidé dosud běhat s tříděným odpadem do kontejnerů. Nově jej popeláři budou vyvážet z každé domácnosti – u rodinných domů v pytlech, na sídlištích z kontejnerů.

Každá domácnost se přihlásí ke konkrétní nádobě na odpad a dostane odpadový účet, kde může sledovat, kolik odpadu vyprodukuje a kolik ušetří. Lidé mohou na poplatku získat slevu až 70 procent.

Město vede k zavedení motivačního systému chystaná novela zákona o odpadech, která má výrazně zdražit volné skládkování.

„Chceme předejít tomu, abychom lidem museli svoz odpadu zdražovat. Například Plzeň už avizovala, že zdraží odpady o sto procent, Praha o třicet. Touto cestou jít nehodláme,“ říká břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO) s tím, že do provozu nového svozového systému město musí příští rok investovat asi 1,3 milionu korun.

