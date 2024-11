Lidé na nás koukají skrz prsty, přitom profík musí hodně obětovat, líčí streamer

„Stát se full time placeným hráčem vyžaduje docela velkou oběť a člověk se musí hodně soustředit na tu jednu věc. Zároveň je na něj velký tlak, protože několik dalších lidí čeká na jeho místo. Množství hráčů, kteří jsou placení, je malé, člověk v tom musí být fakt dobrý,“ popisuje Brňan úskalí hráčské kariéry.

Hráči pravidelně trénují sami i s týmem. „Každý mívá výkyvy, ale když nebude poctivě makat nebo bude špatné období moc dlouhé, tak o místo přijde,“ nastiňuje Anděl.

V českých ligách přitom investice času nemusí být až tak vysoká. „Úroveň se každým rokem trochu zvyšuje, ale nijak extrémně. Hráči, co to tady přerostou, jdou dál, a přichází místo nich noví. Společný trénink s týmem v lize může vycházet tak na deset hodin týdně, individuální třeba na dvacet. Těch třicet hodin týdně by mělo stačit, ale může to být i méně, když má člověk talent.“

Většina profesionálních hráčů u nás jsou studenti. Anděl jejich mladý věk vysvětluje tím, že k tomu mají nejvhodnější životní situaci. Děti se ke hrám dostávají v relativně mladém věku a s League of Legends mohou začínat kolem třinácti. Po třech letech začnou dosahovat vyšší úrovně a když postoupí v žebříčku dost vysoko a zároveň mají ambice, začnou vyhledávat turnaje. Pak mají šanci dostat se do jedné z lig.

Peníze, které v Česku vydělají, se však blíží spíš brigádě než stálé výplatě. „Na střední a vysoké mají čas, a tak si klikají ‚lolko‘. Většina hráčů u toho ještě studuje a během toho zjistí, jestli se jim to povede proměnit v kariéru, nebo ne. U nás se tím zvládne živit jen hrstka hráčů. Snad jen jeden tým platí hráče na plný úvazek, myslím, že víc jich u nás není,“ přibližuje Anděl.

Na rodinu a přátele není moc času

Pokud jsou hráči dostatečně dobří, mohou postoupit do některého z evropských týmů, kde se situace značně mění. Měsíční odměny tam začínají kolem stovky tisíc korun.

„Pro většinu hráčů přijde konec kariéry mezi pětadvaceti a třiceti lety. Během doby, co hraním stráví, si začnou uvědomovat, co od života chtějí. Často se vyvinou jako lidi a chtějí pak třeba věnovat víc času rodině a přátelům. Tahle práce úplně nedovoluje věnovat se blízkým naplno, hráči musí bydlet s týmem a tvrdě trénovat, aby se udrželi. To je jedna z obětí, kterou musí podstoupit, pokud se tím chtějí živit,“ líčí Anděl.

Vztahy v týmu jsou důležitou součástí úspěchu, hráči spolu musí aspoň do určité míry vycházet na lidské úrovni. Týmy proto zakládají tak, aby spolu trávili čas i mimo počítač.

„To, co dělají po konci kariéry, se liší hráč od hráče. Někdo si vybuduje jméno a přetaví ho v působení v online sféře třeba v roli streamera, ale ne každý chce bavit lidi. Pokud chytře zainvestují, co vydělali, tak to řešit nemusí a vyžijí z toho, ale je to risk. Někteří, když dostanou dobrou nabídku, nedodělají ani střední. Může se ale stát, že pak skončí brzo a najednou nemají našetřeno ani na tu školu,“ vypráví Anděl o nejistotách herní kariéry.

„Lolko“ pořád prochází evolucí

I když je e-sport velmi rychle rostoucí odvětví, lidé se k němu občas staví odmítavě a s nepochopením.

„Když někomu popisuju, že komentuju, musím použít přirovnání ze sportu, pak to většina pochopí. Ale na to, že se někdo živí hraním, lidé často reagují zmateně nebo negativně. Většina mimo naši generaci buď neví, že to vůbec jde, nebo si myslí, že je to hrozně jednoduché. Ale je to dovednost jako každá jiná. I když to není fyzická činnost, tak je to mentálně náročné. Častokrát lidé říkají, že bychom měli jít dělat něco prospěšného, a koukají na nás tak trochu skrz prsty,“ odhaluje Anděl.

Situaci ovšem napomáhá čím dál větší rozšíření technologií, zároveň serióznosti celému odvětví pomohl i vstup velkých značek ve formě sponzorů. Patří mezi ně například Mastercard, Mercedes-Benz nebo třeba Kit Kat.

A proč právě League of Legends strhává i patnáct let od svého vydání tolik pozornosti? „Ta hra pořád prochází evolucí. Základ sice zůstává, ale pořád se přidávají věci, které jsou zajímavé. Riot (vydavatel hry) se o podobu dost stará, takže je jednoduché lidi zaujmout a udržet. Zároveň dělá i dost věcí mimo samotnou hru, snaží se mít přesah,“ vysvětluje komentátor příčiny úspěchy.