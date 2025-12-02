Miliony kubíků vody pro les Soutoku zajistí nový jez na Dyji, má první klapku

Lužní lesy u Dyje pomůže zásobovat vodou klapkový jez, který na řece budují Lesy ČR. V úterý začala stavební firma osazovat první klapku, jejíž hmotnost přesahuje 30 tun. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi, jde asi o 1 700 hektarů. Součástí projektu bezmála za 178 milionů korun je také obnova původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik mokřadů.

„Vybudovali a obnovili jsme systém čtrnácti původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků i tůní a pokračujeme aktuální stavbou klapkového vzdouvacího jezu na Dyji. Jde o jednoduchý princip, díky němuž dostaneme vodu z řeky do soustavy kanálů. Při vyšších průtocích vody v Dyji můžeme zaplavovat luhy po zvednutí klapek a stávajících nápustných objektů. Při poklesu hladiny požádáme Povodí Moravy o navýšení odtoku vody z novomlýnské přehrady a pak ji pomocí stavidel zadržíme,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík.

Pomocí autojeřábu usadili dělníci první 35tunovou klapku budovaného vzdouvacího jezu na Dyji. (02.12.2025)
Povodí Moravy dosud pro podporu vodního režimu lužních lesů strádajících nedostatkem vody provádělo takzvané povodňování, kdy vodohospodáři v jarním období krátkodobě výrazně zvýšili odtok z Nových Mlýnů. Do lužních lesů se však dostal jen zlomek z celkového množství vypuštěné vody.

Budovaný jez na Dyji umožní zvýšení hladiny řeky přímo u nátoku do lužního lesa a jeho zavodnění bez nutnosti několikanásobného zvýšeného odtoku z nádrže.

„Akumulovaný objem vody v nádrži tak budeme moct efektivněji využít v kritických letních měsících, kdy se sucho projevuje na jižní Moravě nejvíce. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy David Fína.

Klapky jsou technickým unikátem

Aktuálně jsou dokončené betonáže pravobřežního a středového pilíře včetně migrační propusti. Vyrobené jsou i dvě třiadvacet metrů dlouhé klapky, které jsou i kvůli bočnímu ovládání technickým unikátem. Každá z nich váží přes 30 tun.

Druhou klapku stavební firma osadí na podzim 2026, pak se počítá s dvouletým zkušebním provozem.

„Během případného záměrného povodňování klapky zvedneme o 2,3 metru a s nimi i hladinu řeky nad jezem. Do území Soutoku tak bude možné napustit za deset či dvanáct dnů až deset milionů metrů krychlových vody,“ uvedl vedoucí Správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR Pavel Hopjan.

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, dlouhodobý nedostatek vody mu proto škodí. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, kromě míst kolem Soutoku je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh je u řeky Moravy.

