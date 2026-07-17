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Situace na Dyji zůstává kritická, hasiči dnes odstraní 1,5 tuny uhynulých ryb

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  12:32
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026) | foto: ČTK

Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
12 fotografií
Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická a hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje do Dyje jeden a půl tuny mrtvých ryb, řekl v pátek předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku níže právě z nádrží.

V pátek je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Podle Láníčka se rybáři společně s vodohospodáři a hasiči snaží zachránit, co se dá.

„Proměříme kyslík od nátoku do Zámecké Dyje až po vyústění Staré Dyje, přidáme další čerpadla a uvidíme, jestli se nám podaří to aspoň trochu zvrátit,“ řekl Láníček.

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
12 fotografií

Tytéž problémy se rok co rok opakují na stejném místě několik let a aktuální snahy o záchranu ryb jsou podle Láníčka jen řešením následků.

„Hasíme požár, ale sirky má někdo jiný a rozdělává oheň,“ použil přirovnání Láníček k tomu, že primární problém je v kvalitě vody v dolní nádrži. Mělká stojatá a přehřátá voda plná živin je ideálním prostředím pro růst sinic, které se dostávají dál do řeky a v noci, když nefotosyntetizují, odebírají kyslík.

„Bavíme se o tom roky, ale s reálným řešením zatím nikdo nepřišel. A nemůžeme to řešit my tady dole, ale musí to řešit ministerstvo zemědělství, potažmo vláda,“ poznamenal Láníček.

Po úhynu půl tuny ryb se situace na Dyji zlepšila. Hrozba kvůli sinicím ale trvá

Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová na webu v pátek v aktuálních informacích uvedla, že vodohospodáři se snaží pomoci i nadále manipulací se stavidlem u ústí Staré Dyje do Dyje, kde osadí i nornou stěnu. Zmínila však, že už nelze nadlepšovat průtok z Novomlýnských nádrží, manipulační řád větší objem vody nepovoluje vypouštět.

Podle Láníčka by bylo vhodné zabývat se tím, zda manipulační řády odpovídají současné situaci. Vody v povodí Dyje ubývá. Srážek totiž obecně v Česku neubývá ani nepřibývá, ale ubývá vody v krajině, protože se jí kvůli zvyšujícím se teplotám více odpaří. Důsledkem je větší sucho, které je letos na jižní Moravě delší dobu extrémní.

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