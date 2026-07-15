Po úhynu půl tuny ryb se situace na Dyji zlepšila. Hrozba kvůli sinicím ale trvá

Situace na Dyji na Břeclavsku se po úterním úhynu zhruba půl tuny ryb mírně uklidnila. Díky nočnímu zásahu dobrovolných hasičů, kteří vodu provzdušňovali, a úpravě manipulace na jezech se podařilo udržet koncentraci kyslíku na hodnotách, které jsou pro ryby bezpečné. Přemnožené sinice ale v řece zůstávají a Povodí Moravy pokračuje v nepřetržitém monitoringu.
V noci na úterý uhynuly ryby především v úseku Zámecké Dyje. Rybáři odklidili přes půl tuny uhynulých ryb. Příčinou byl kritický nedostatek kyslíku ve vodě způsobený přemnoženými sinicemi, kterým prospívá dlouhodobé horké a suché počasí.
Proč jsou sinice rybám nebezpečně?
Sinicím prospívá dlouhodobé horké a suché počasí, které zvyšuje koncentraci živin ve vodě. Přes den sinice produkují kyslík, v noci jej však samy spotřebovávají. Jeho množství pak může klesnout až na kritickou úroveň, což ryby nedokážou přežít. Situaci mohou zhoršit také prudké změny počasí spojené s bouřkami.
„Úhyn je zatím ve stovkách kilogramů, na kilometru Zámecké Dyje jsme zatím posbírali přes půl tuny ryb. Ráno se povedlo dostat ryby po toku níž do Staré Dyje, kde se voda naředí a situace je tam lepší. Pomáhalo i to, že hasiči celou noc vodu provzdušňovali,“ popsal v úterý předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
Také v noci na středu zůstali na kritických místech dobrovolní hasiči. Od 22 hodin provzdušňovali vodu v nadjezí v Břeclavi i v nadjezí odlehčovacího ramene v Poštorné pomocí čerpadel.
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Podle Povodí Moravy se díky těmto opatřením podařilo koncentraci kyslíku udržet na bezpečných hodnotách a k dalším úhynům ryb během noci nedošlo. Pod nádrží Nové Mlýny se koncentrace kyslíku pohybovala mezi šesti a sedmi miligramy na litr, nad jezem v Bulharech neklesla pod 2,2 miligramu na litr.
Vodohospodáři budou během dne střídavě manipulovat se segmenty jezu v Poštorné i s klapkou na jezu v Břeclavi. Cílem je zabránit hromadění sinic a umožnit rybám přesun do podjezí, kde jsou podmínky příznivější.
Na norné stěně nad Břeclaví zároveň pracovníci odstraní menší množství uhynulých ryb, které se po úterním úhynu zachytily v toku. Povodí Moravy zároveň odebralo vzorky ryb, aby potvrdilo přesnou příčinu jejich úhynu.
Vodohospodářské laboratoře během středy provedou také rozšířené odběry vzorků vody v úseku Dyje od Nových Mlýnů až po Lanžhot. Přestože se předpovídané silné večerní bouřky v oblasti nakonec neobjevily, Povodí Moravy bude vývoj na řece dál průběžně sledovat.