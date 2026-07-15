Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po úhynu půl tuny ryb se situace na Dyji zlepšila. Hrozba kvůli sinicím ale trvá

,
  12:04
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026) | foto: ČTK

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
11 fotografií
Nepřetržitý monitoring vodohospodářů a preventivní zásah hasičů tentokrát na Břeclavsku zabránily dalšímu úhynu ryb. Na rozdíl od úterý ryby po kyslíku nelapaly, přemnožené sinice však dál komplikují situaci na Dyji. Kvůli pokračujícímu teplému a suchému počasí navíc nelze očekávat rychlé zlepšení.

Situace na Dyji na Břeclavsku se po úterním úhynu zhruba půl tuny ryb mírně uklidnila. Díky nočnímu zásahu dobrovolných hasičů, kteří vodu provzdušňovali, a úpravě manipulace na jezech se podařilo udržet koncentraci kyslíku na hodnotách, které jsou pro ryby bezpečné. Přemnožené sinice ale v řece zůstávají a Povodí Moravy pokračuje v nepřetržitém monitoringu.

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
11 fotografií

V noci na úterý uhynuly ryby především v úseku Zámecké Dyje. Rybáři odklidili přes půl tuny uhynulých ryb. Příčinou byl kritický nedostatek kyslíku ve vodě způsobený přemnoženými sinicemi, kterým prospívá dlouhodobé horké a suché počasí.

Proč jsou sinice rybám nebezpečně?

Sinicím prospívá dlouhodobé horké a suché počasí, které zvyšuje koncentraci živin ve vodě. Přes den sinice produkují kyslík, v noci jej však samy spotřebovávají. Jeho množství pak může klesnout až na kritickou úroveň, což ryby nedokážou přežít. Situaci mohou zhoršit také prudké změny počasí spojené s bouřkami.

„Úhyn je zatím ve stovkách kilogramů, na kilometru Zámecké Dyje jsme zatím posbírali přes půl tuny ryb. Ráno se povedlo dostat ryby po toku níž do Staré Dyje, kde se voda naředí a situace je tam lepší. Pomáhalo i to, že hasiči celou noc vodu provzdušňovali,“ popsal v úterý předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.

Také v noci na středu zůstali na kritických místech dobrovolní hasiči. Od 22 hodin provzdušňovali vodu v nadjezí v Břeclavi i v nadjezí odlehčovacího ramene v Poštorné pomocí čerpadel.

Ryby v Dyji nešlo zachránit. Sinice „krmíme“ fosforem a dusíkem, říká odborník

Podle Povodí Moravy se díky těmto opatřením podařilo koncentraci kyslíku udržet na bezpečných hodnotách a k dalším úhynům ryb během noci nedošlo. Pod nádrží Nové Mlýny se koncentrace kyslíku pohybovala mezi šesti a sedmi miligramy na litr, nad jezem v Bulharech neklesla pod 2,2 miligramu na litr.

Vodohospodáři budou během dne střídavě manipulovat se segmenty jezu v Poštorné i s klapkou na jezu v Břeclavi. Cílem je zabránit hromadění sinic a umožnit rybám přesun do podjezí, kde jsou podmínky příznivější.

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku norná stěna nad splavem. (14. července 2026)

Na norné stěně nad Břeclaví zároveň pracovníci odstraní menší množství uhynulých ryb, které se po úterním úhynu zachytily v toku. Povodí Moravy zároveň odebralo vzorky ryb, aby potvrdilo přesnou příčinu jejich úhynu.

Vodohospodářské laboratoře během středy provedou také rozšířené odběry vzorků vody v úseku Dyje od Nových Mlýnů až po Lanžhot. Přestože se předpovídané silné večerní bouřky v oblasti nakonec neobjevily, Povodí Moravy bude vývoj na řece dál průběžně sledovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět...

Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební...

15. července 2026  10:28

Klíšťová encefalitida víc postihuje mladé, za nárůst boreliózy může změna hlášení

Ilustrační snímek

V kraji letos výrazně přibylo hlášených případů lymské boreliózy přenášené klíšťaty. Hygienici za první pololetí evidují 733 nemocných, zatímco loni jich ve stejném období bylo 116. Na první pohled...

15. července 2026  6:10

Lávka přes řeku Svitavu zkracuje cestu na sportoviště v Blansku

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...

Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty za téměř 16 milionů korun od úterního odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli...

14. července 2026  15:42

Zdrogovaný muž zběsile ujížděl hlídce rychlostí 200 km/h, skončil ve svodidlech

Ujížděl 200kilometrovou rychlostí, skončil v betonových svodidlech

Užití drog ani tři platné zákazy řízení nezastavily padesátiletého muže, který minulou středu sedl za volant půjčené Audi A6 Avant. Bylo to přitom už podruhé za poslední měsíc, kdy policisté ze...

14. července 2026  14:49

Požár mu vzal vše, za miliony z darů už ornitolog chystá novou stanici. Bude jiná

Premium
Ornitolog Zdeněk Machař už má po požáru nakreslenou novou záchrannou stanici...

Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog s partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli....

14. července 2026  12:10

OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva

Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze...

Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní...

14. července 2026  4:31

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

13. července 2026  14:41

Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.

Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a...

13. července 2026  13:42

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

ilustrační snímek

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...

13. července 2026  13:14

Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty

Chytali jsme jak klasickou tak vertikální přívlačí. Klasika ale jednoznačně...

Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...

13. července 2026  11:34

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

13. července 2026

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí

Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...

Více než 200 tisíc lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák Moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Jen skupiny turistů jsou někdy příliš...

13. července 2026  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.