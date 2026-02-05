Tato duplicita s sebou logicky přináší problémy, protože si je lidé pletou. „Hodně, a to včetně státních institucí,“ poznamenává starosta lidnatější Březiny v Moravském krasu Michal Bittner (nez.).
Zmatené telefonisty, kteří se dovolali jinam, než chtěli, přesměrovává na svou kolegyni z Březiny u Tišnova, tamní starostku Hanu Obršlíkovou (nez.). „Sem tam si i něco s panem starostou přepošleme,“ doplňuje.
Březina v Moravském krasu přitom ještě před dvaceti lety byla součástí okresu Blansko. „Drtivá většina pracujících a studentů ale jezdí do Brna, je tam i skvělá dostupnost MHD, na rozdíl od Blanska. I vyřizování na úřadech je pro nás proto praktičtější právě v Brně,“ přibližuje starosta.
Někdejší přesun tak i přes občas zmatené volající a zatoulané e-maily vnímá jako dobrý krok.
Podle Petra Holečka z Krajského úřadu Jihomoravského kraje souvisela dvacet let stará změna právě se spádovostí obcí a sladěním se skutečností. Zákon pak podle něj ani nezakazuje, aby dvě obce se stejným názvem byly ve stejném okrese.
Březina (u Tišnova, modrá značka) a Březina (u Křtin, červená značka). Dvě obce ve stejném okrese.
„Shodný název dvou obcí v jednom okrese není sice žádoucím stavem, dokážeme však s těmito případy efektivně pracovat, aby nepředstavovaly zásadnější obtíže pro výkon státní správy v území,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Zároveň doplnil, že vedle dvou Březin na Brněnsku existuje v Česku ještě jedna taková duplicita na Domažlicku, kde se nacházejí dvě obce Mezholezy.
Podle starostky Obršlíkové se na počátku při změně hranic okresů řešila možnost rozlišení obcí pomocí změny názvu na Březinu u Tišnova. Místní to však nechtěli, protože by si museli vyřizovat nové doklady a „změnu“ bydliště zároveň všude nahlásit. „Lidé říkali, že se má přejmenovat druhá Březina, když se přidala do našeho okresu až později,“ líčí tehdejší nálady.
Podle Bittnera sami sebe někde označují jako Březina u Křtin, ale tím, že už jsou větší než sousední Křtiny, tak by takové přejmenování podle něj nebylo vhodné. „A vůbec: jsme největší Březina ze všech stejnojmenných obcí v republice, takže ať se přejmenují ostatní,“ dodává v nadsázce starosta.
Kde všude je obec Březina?
Existují i osady s názvem Březina, které nemají vlastní samosprávu, ale jsou součástí dalších samosprávných obcí. Týká se to vesnice na Olomoucku, Pelhřimovsku, Kutnohorsku nebo Vyškovsku, kde nese název Březina i tamní vojenský újezd.
Podle Holečka z krajského úřadu je změna názvu až extrémním a náročným krokem. „Vyžaduje souhlas zastupitelstva obce, často i místní referendum a je administrativně i emocionálně hodně citlivá,“ dodal.
Jak je tak v Česku trochu zvykem, žádná další změna už nenastala. Do roku 2016 byly obce ve veřejných evidencích rozlišovány doplňkem v závorce „dříve okres Blansko“ a „dříve okres Tišnov“, pak tento dodatek zmizel, stále je však dohledatelné, že v některých databázích toto rozlišení zůstává.
Jiné pak používají odlišné možnosti. Například v oblíbené navigaci Waze je rozlišení pomocí toho, pod jakou nadřízenou obec s rozšířenou působností Březina spadá. Ta u Tišnova spadá právě pod toto město, druhá pod Šlapanice. To však může rovněž některé zmást, že je obec někde v jejím nejbližším okolí, ne až na okraji.