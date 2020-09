S režisérem Štěpánem Páclem totiž Durnová nazkoušela inscenaci pro jednu herečku Stěhování duší od Josefa Topola.

Ve Stěhování duší stárnoucí tanečnice bilancuje svůj život. Vy ve svém životě taky bilancujete?

Samozřejmě, mám na to věk. Uvědomila jsem si, že jsem na tom podobně jako Magdalena ve Stěhování duší. A dokonce čím víc zkoušíme, tím víc mně připadá, že všechny věty, které na jevišti říkám, by mohly být moje. Vstupuje mi to do života, jako bych ten příběh žila.