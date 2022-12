Dům přírody v Moravském krasu musel zavřít, dosloužila elektrotechnika

„Více jak polovina expozice nefunguje z důvodu poruchy, situace je dále neúnosná, nemůžeme chtít vstupné za něco, co nefunguje. Situace je v řešení. Doufáme, že se brzo podaří majiteli objektu sehnat finance na opravu a zase budeme moci otevřít,“ stojí v příspěvku zveřejněném minulý pátek na facebookové stránce Dům přírody Moravského krasu.

Jeho vedení konkrétnější být nechtělo. „Nemůžeme se k této situaci vyjadřovat, protože majitelem objektu je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR),“ přišla odpověď na dotaz iDNES.cz.

Na webových stránkách Domu přírody lze nalézt pouze oznámení, že stavba je uzavřena z důvodu havarijního stavu expozice. Ta zahrnuje projektory, výpočetní a audiovizuální techniku i světla.

Co přesně se porouchalo, přibližuje vedoucí provozního oddělení jihomoravského regionálního pracoviště AOPK ČR Josef Husták. „Celá věc se má tak, že vypadlo řízení spouštění. Expozice se musí zapínat postupně, protože kdyby se zapnula najednou, tak by došlo k velkému proudovému rázu a vyhodilo by to jističe. Nabíhání jednotlivých částí expozice jde postupně přes takzvaná spínavá relé, která po těch sedmi letech zkrátka začínají odcházet,“ popisuje problém s elektrotechnikou.

Náhodná chyba

Ten podle něj nenastal z ničeho nic. První příznaky se začaly objevovat už na podzim, a to náhodně po zapnutí expozice. Technici zjišťovali, zda není potíž s výpočetní technikou, ale nakonec zjistili, že kamenem úrazu jsou opotřebovaná relé, která začala postupně odcházet.

„Chyba je náhodná. Někdy se stane, že vše bez problému jede celý den. A někdy to naběhne, ale relé se po půl hodině vypne. Obsluha je v tu chvíli bezradná, protože musí celou expozici znovu vypnout, počkat třicet minut, než se vychladí veškeré projektory a další přístroje, a poté vše zase zapnout, což je v tuto chvíli celkem mizérie,“ líčí Husták.

Společnost SYNER Morava a.s., která stavbu provedla, podle něj na vině není. Systém podle techniků zkrátka dorazil na konec své životnosti. Oprava však nebude jednoduchá. „Při poslední revizi, která proběhla minulý týden, se potvrdilo, že nebude stačit vyměnit jen relé. Systém se bude muset nakonec z gruntu přepracovat. Kdybychom vyměnili jen jedno zařízení, bylo by to podobné, jako kdybyste v autě, které už přestává jezdit, nahradili jednu součást a doufali, že bude fungovat ještě dalších deset let,“ nastiňuje ředitel Regionálního pracoviště Jižní Morava AOPK ČR Stanislav Koukal.

Uzavření Domu přírody bylo v jeho očích nevyhnutelné. „Není to tam provozovatelné, byla by pro nás ostuda, kdyby to museli vidět návštěvníci, co do Domu přírody přijdou. Zažívali by velké zklamání. Expozice je nyní natolik nefunkční, že jiné řešení než uzavření neexistuje,“ vysvětluje Koukal.

Velkorysá obnova

Agentura ochrany přírody a krajiny jakožto vlastník objektu oslovila několik firem, aby získala odhad, kolik bude oprava stát. „V současné chvíli také hledáme odpovídající finanční prostředky,“ sděluje mluvčí agentury Karolína Šůlová.

Podle Koukala by se mohly náklady vyšplhat až na zhruba čtvrt milionu korun. „Všechny opravy bude financovat AOPK ČR, jelikož se jedná o náš majetek,“ podotýká. Prací se s největší pravděpodobností ujme firma J4W s.r.o. „Tato společnost se nyní v Domě přírody stará o servis výpočetní techniky a částečně i expozice. Jelikož zná prostředí, byla pro nás při rozhodování na prvním místě,“ zdůvodňuje Husták.

Celá obnova má být pojata velkoryseji. „Chceme, aby expozice byla uživatelsky přístupnější a modernější. Pokud by se nakonec peníze na tuto větší obnovu nenašly, tak to budeme řešit pouze výměnou jednotlivých nefunkčních relé, do čehož by se technici pustili po Vánocích. Nyní tedy vlastně čekáme na rozhodnutí ústředí,“ odhaluje Husták.

Přes uzavření všech expozic nadále fungují programy a přednášky pro školy. Běžný návštěvník by se mohl do Domu přírody vrátit zhruba za dva měsíce. „Pokud vyjdou peníze, tak by koncem ledna mělo být vše hotovo,“ věří Husták.