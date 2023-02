Dům přírody Pálavy konečně začíná růst, bude apelovat na ochranu krajiny

Novým termínem dlouho očekávaného otevření Domu přírody Pálavy jsou nyní měsíce v hlavní turistické sezoně příštího roku. Projekt nabral další zpoždění proto, že se musela opakovat soutěž na dodavatele stavebních prací.

Dům kultury Pálavy v Dolních Věstonicích vznikne v budově, která dosud sloužila jako archeologická expozice připomínající výzkumy, při nichž byla objevena třeba Věstonická venuše. Ty však již několik let reprezentativněji ukazuje nový archeopark v Pavlově, a tak se pro dům nabízelo nové využití.

„Budova je památkově chráněná, což veškeré úpravy musí respektovat,“ upozorňuje Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, které je investorem stavby. Při ní zmizí přístavby ze 70. let minulého století.

Ve vstupním dvoře vznikne zastřešené atrium, do budovy se vejdou výukové místnosti a expozice se kromě hlavní budovy rozmístí i do přístavby částečně zapuštěné do podzemí. Návštěvníci odtud uvidí oblohu přes průhlednou střechu ve dně chystaného jezírka. Kolem něj vznikne malý biotop reprezentující pálavskou květenu.

Pálava má v soustavě chráněných území ojedinělé postavení. Jedná se o území, které bylo činností lidí zásadně ovlivněno.

„Expozice se nebude věnovat výhradně tomu, co na Pálavě žije a roste, ale spíše krajině jako celku. Tomu, jak vznikla, jaká je její hodnota a jak se na jejím formování podílel člověk – ať už v dobrém, či zlém. Nebude chybět ani apel na veřejnost, jak by se měla k této krajině chovat a chránit ji,“ naznačuje Petr Kubín.

Podle něj budou součástí expozice třeba i vzpomínky obyvatel obce Mušov, jež zanikla při stavbě novomlýnských nádrží. Vyprávět bude rovněž o vinohradech zásadně ovlivňujících vzhled zdejší krajiny. A na Pálavu nahlédne také pohledem archeologie.

„Zmiňovat bude třeba i hrady na Pálavě. I ty jsou ukázkou toho, jak se člověk ke zdejší krajině choval. Dnes si nedovede nikdo představit, že by tu něco podobného bylo možné postavit,“ vypravuje Kubín s tím, že na podobě Pálavy za poslední tisíciletí člověk zkrátka nese zásadní podíl. A právě to je červenou nití výkladu, který nový dům přírody nabídne.

Další expozice na Hodonínsku

Do konce letošního roku má být dokončený i dům přírody ve Veselí nad Moravou, který se bude věnovat chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a přilehlému Pomoraví. Na veselském Bartolomějském náměstí vznikne moderní návštěvnické středisko za necelých 100 milionů korun. Jen cena interaktivní expozice se šplhá k 15 milionům.

„Návštěvníky seznámí s celosvětově proslulými lukami a pestrou škálu orchidejí a motýlů, kteří se zde vyskytují. Příchozím představí také přírodu zdejších lesů a podzemí,“ uvedla mluvčí veselské radnice Simona Dufková.

Lidé se podle ní mohou těšit nejen na prohlídku expozice, ale i na odborné výklady přímo v terénu, filmové projekce zaměřující se na přírodu regionu, výukové programy pro školy a veřejnost, přednášky či teambuildingové akce v přírodě.

A plně se pracuje rovněž na domě přírody v Hodoníně. Jen letos město ve svém rozpočtu počítá s tím, že do něj investuje přes 40 milionů korun. Jako návštěvnické středisko národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava má být lákavým magnetem. Zároveň bude lehce dosažitelný i z blízké zoologické zahrady. S instalací expozice se má začít v létě.