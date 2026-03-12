Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl na střechu. Na místě je policie

  13:25
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu. Na místě jsou policisté, kteří s ním vyjednávají. Uzavřená je i nejbližší komunikace.
„Policisté s mužem aktuálně vyjednávají,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí David Chaloupka. Dál bližší podrobnosti i z taktických důvodů nechtěl sdělovat. Jen na dotaz upřesnil, že nikdo další není v ohrožení života.

Na místě jsou každopádně kromě policistů i hasiči a záchranáři.

Důvodem kroků majitele je nařízení k demolici domu. Manželé Sklenářovi, kteří vilu vlastní, původně ohlásili, že na pozemcích postaví dvě chatky. Jenže nakonec postavili rozlehlou vilu, na což povolení neměli.

Úřady ji proto nařídily zbourat. Verdikt potvrdily i soudy. Už v době stavby byl vyzván k zastavení prací. „Stavba je v rozporu s povolením, nikoli černá stavba. To mě potvrdili i právníci,“ tvrdil v pondělí České televizi majitel domu František Sklenář.

Právě v pondělí na místo dorazil exekutor, aby rozhodnutí vymohl, jenže před desítkami podporovatelů rodiny se do domu nedostal a odešel s nepořízenou.

Paradoxem je, že obec řeší změnu územního plánu, která v lokalitě brzy dovolí podobné stavby, jako je ta Sklenářových. A právě i oni chtějí pozemky, na nichž jejich dům stojí, změnit na plochu pro bydlení. Dnes je to oficiálně zahrádkářská oblast.

