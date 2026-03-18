Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Karolína Kučerová
  13:33
Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud objekt do 30 dnů sama zbourá. V takovém případě by jí navíc zůstal ve vlastnictví i celý pozemek.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Majitel domu František Sklenář se na tom domluvil s exekutorem minulý čtvrtek poté, co po více než deseti hodinách slezl ze střechy.

„Když to stihneme, exekuce by padla a ušetřili bychom zhruba tři miliony. Samotná exekuce by totiž stála přes 600 tisíc a odstranění stavby exekutorem přes dva miliony. Snad to stihneme,“ uvedl pro server Novinky.cz Sklenář. Redakce iDNES.cz se snažila rodinu kontaktovat, ale neúspěšně.

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu. Na místo dorazili policisté, hasiči i záchranáři.
13 fotografií

Jinou možnost pravděpodobně už nemá. „Co jsem slyšel od exekutora, vyčerpal už všechny možnosti, aby demolici zvrátil,“ vysvětluje starosta Dobšic Miloš Ludvík (nez.).

Zapomenutá žádost o dodatečné povolení

Spor se táhne už od roku 2012. Na pozemku v zahrádkářské kolonii, který rodina Sklenářových vlastní, měly totiž podle jejich ohlášení vyrůst původně dvě chatky – každá o velikosti 50 metrů čtverečních. Místo toho však pár postavil jednu rozlehlou vilu o rozloze 164 metrů čtverečních, na což povolení neměl.

Úřady ve Znojmě ji proto označily za černou stavbu. „Tohle rozhodnutí potvrdily i všechny odvolací instance, ke kterým se stavebník odvolal –krajský úřad, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud. Jejich rozhodnutí jsou konečná. Postup stavebního úřadu ve Znojmě i následný postup města byl shledán plně zákonným,“ podotýká mluvčí Znojma Petra Šuláková.

Sklenář však označení domu za černou stavbu odmítá, místo toho argumentuje tím, že se jedná pouze o stavbu v rozporu s povolením. Jeho žena už dříve v médiích uvedla, že o jeho dodatečné vydání zapomněli včas požádat.

Minulé pondělí na místo dorazil exekutor, aby rozhodnutí vymohl. Jenže před domem se shromáždily desítky podporovatelů, které rodina svolávala na sociálních sítích i pomocí banneru na plotě domu, zablokovaly vstup, a exekutor tak napoprvé odešel s nepořízenou. Situace pak vyvrcholila ve čtvrtek, kdy Sklenář vylezl na střechu.

Postavit dům znovu a legálně?

Mezi podporovateli rodiny jsou i někteří opoziční zastupitelé ze Znojma. Například Růžena Šalomonová (nez.) vyzývala na sociálních sítích vedení města, aby exekuci přerušilo. „Pane starosto, čekáte snad na lidskou tragédii? Máte právo zasáhnout, tak konejte,“ napsala.

Podle Šulákové však toto možné není. „Stavební úřad v těchto věcech rozhoduje jako orgán státní správy podle stavebního zákona a postupuje nezávisle na politickém vedení města. Orgány samosprávy nemohou zasahovat do výkonu přenesené působnosti. Starosta ani stavební úřad nemá v tuto chvíli možnost exekuční řízení zastavit, jelikož k tomu nemá žádné zákonné důvody. Jakýkoli pokus by byl protiprávní a mohl by vést k právním následkům,“ vysvětluje mluvčí.

Mnozí, včetně samotné rodiny, vidí navíc paradox v tom, že Dobšice řeší změnu územního plánu, která v lokalitě brzy dovolí podobné stavby, jako je ta Sklenářových. To znamená, že kdyby jim pozemek zůstal, mohli by v případě této změny dům na místě postavit už legálně. „My už ale nebudeme mít za co. Dům a zahrada je to jediné, co mám,“ podotkl Sklenář.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.