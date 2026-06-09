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Škrty kolem Dukovan? Obce se bojí, že nedostanou slíbené miliardy na rozvoj

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Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Marek Osouch
  17:00
Obce v okolí Dukovan na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje už chystají rozšíření škol, silnic, kanalizací či zdravotní péče pro tisíce lidí, kteří mají do regionu přijít v souvislosti s dostavbou elektrárny. Po změně na ministerstvu průmyslu ale mezi starosty roste nervozita. Místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) totiž zpochybnil dříve schválený plán státní podpory ve výši 12 miliard korun.

Ve Zbýšově na Brněnsku připravují zvýšení kapacity tamní čistírny odpadních vod. Tímto krokem reagují i na chystané rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.

Experti i politici totiž předpokládají, že právě v nejbližším okolí tohoto zařízení budou kvůli rekordní státní zakázce za více než 400 miliard korun bydlet tisíce pracovníků, kteří nejdříve nové bloky postaví, a následně je vystřídají budoucí zaměstnanci tohoto obřího energetického provozu.

Zbýšov i další obce z okolí JE Dukovany se proto těšily na dvanáctimiliardovou injekci od státu, ze které by dokázaly financovat desítky projektů, které už roky připravují. Patří k nim například výstavba silnic, vodovodů a kanalizací, rozšíření škol a školek, posílení lékařské péče i policejních a hasičských složek.

Nemůžeme jim dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard. Proč ne patnáct? Proč ne devět? Takhle to nemůžeme dělat. To vůbec není dopočítáno.

Karel Havlíček (ANO)místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

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