Škrty kolem Dukovan? Obce se bojí, že nedostanou slíbené miliardy na rozvoj

Ve Zbýšově na Brněnsku připravují zvýšení kapacity tamní čistírny odpadních vod. Tímto krokem reagují i na chystané rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.
Experti i politici totiž předpokládají, že právě v nejbližším okolí tohoto zařízení budou kvůli rekordní státní zakázce za více než 400 miliard korun bydlet tisíce pracovníků, kteří nejdříve nové bloky postaví, a následně je vystřídají budoucí zaměstnanci tohoto obřího energetického provozu.
Zbýšov i další obce z okolí JE Dukovany se proto těšily na dvanáctimiliardovou injekci od státu, ze které by dokázaly financovat desítky projektů, které už roky připravují. Patří k nim například výstavba silnic, vodovodů a kanalizací, rozšíření škol a školek, posílení lékařské péče i policejních a hasičských složek.
Nemůžeme jim dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard. Proč ne patnáct? Proč ne devět? Takhle to nemůžeme dělat. To vůbec není dopočítáno.