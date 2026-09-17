VIDEO: Druhá seniorka ve studni během týdne. Záchrana přišla na poslední chvíli

V úterý odpoledne se muž se svou partnerkou chystali na delší cestu, když zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas přicházel ze sousední zahrady. Muž pomocí schůdků od bazénu překonal plot a začal hledat zdroj volání. Brzy zjistil, že se ozývá ze studny.
Uvnitř se nacházela více než osmdesátiletá seniorka. Ve zhruba osm metrů hluboké studni se držela hadice vedoucí k čerpadlu, nohama však kvůli hladině vody nedosáhla na dno. Byla zesláblá a část těla měla pod hladinou.
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Seniorka uvázla ve studni, špatně dýchala. Její sténání zaslechl soused a začal jednat
„Muž začal se seniorkou komunikovat, zatímco jeho partnerka přivolala pomoc prostřednictvím tísňové linky. Na místo během krátké doby dorazila hlídka dubňanských policistek,“ popsal jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.
Policistky se ženou nepřetržitě komunikovaly, aby ji udržely při vědomí. Seniorka si stěžovala na zhoršující se dýchání a opakovala, že už se dlouho neudrží. Podle prvotních zjištění mohla ve studni strávit několik desítek minut.
Ještě před příjezdem hasičů se přítomní pokusili ženu vytáhnout pomocí nalezeného žebříku. Ten však nebyl dostatečně dlouhý a navíc byl poškozený. Pokus tedy museli vzdát a nechat na profesionálech.
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Muž kontroloval vodu ve studni a spadl do ní, ven mu pomáhali hasiči
Na místo následně dorazily tři hasičské jednotky včetně lezců. Do zásahu se zapojili také letečtí záchranáři, kteří k události přiletěli na palubě policejního vrtulníku. Na místo se slanili přímo z jeho paluby.
„Seniorku se hasičům podařilo pomocí lanové techniky vyprostit přibližně po dvaceti minutách,“ uvedl Vala.
Žena byla po většinu záchranné akce při vědomí. Přibližně metr před vytažením na povrch však upadla do bezvědomí. Zdravotníci ji po vyproštění uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a napojili ji na řízenou ventilaci. Následně ji převezli do hodonínské nemocnice.
Podobný případ přitom řešili záchranáři na jižní Moravě už o několik dní dříve. V pondělí 7. září spadla více než osmdesátiletá žena do studny v Moravských Knínicích na Brněnsku. Zraněnou seniorku tehdy objevil soused, který zaslechl její sténání. Žena se nadýchala oxidu uhličitého a po vyproštění skončila se středně těžkými zraněními v nemocnici.