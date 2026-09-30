Jsem frajer, smál se řidič s téměř 4 promile. Spolujezdkyně kopla do auta policie

Svědkům se nezdálo chování muže a ženy, kteří vystoupili z bílé felicie. Podle policie bylo už na první pohled patrné, že jsou pod vlivem alkoholu. Přítomní proto dvojici upozornili, že by v takovém stavu neměla řídit.
Muž se ženou však varování ignorovali. „Svědci proto zavolali na linku tamních policistů, kteří okamžitě vyrazili felicii hledat a zanedlouho ji zastavili. Podezření oznamovatelů se vzápětí potvrdilo,“ popsal jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.
První dechová zkouška u řidiče ukázala 3,76 promile alkoholu. Při opakovaném měření hodnota ještě stoupla na 3,88 promile.
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Ani výsledek dechové zkoušky však muže podle policistů příliš neznepokojil. Situaci dál zlehčoval a smál se. „Vy máte 3,7 a blokaci řízení, to určitě ne. Teď 3,88,“ upozornil ho policista. Když muž reagoval slovy „Já to posunu“, vzápětí od policisty slyšel: „No vy určitě ne. Máte 3,9 promile.“
Řidič se tomu podle záznamu z kamery stále smál. „Fakt? Já jsem frajer!“ reagoval.
Kontrola odhalila další problém. Muž za volant vůbec usednout neměl, protože řidičské oprávnění pozbyl po vybodování. Felicie navíc nepatřila jemu. Auto vlastní jeho známý, kterému muž údajně vzal klíče a bez jeho vědomí s vozidlem odjel.
Následně však přestal s policisty spolupracovat. Hlídka proti němu proto použila donucovací prostředky, nasadila mu pouta a umístila ho do služebního vozidla.
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Zákrok navíc komplikovala opilá spolujezdkyně. Ta policisty podle jejich vyjádření počastovala nadávkami nejhrubšího zrna a kopla do služebního automobilu. I ona skončila v poutech a oba následně putovali do policejní cely.
Řidič je nyní podezřelý z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Jednáním jeho spolujezdkyně se policisté zabývají v přestupkové rovině.
„Máte štěstí, že jste nic nikomu neudělal. Že jsme vás zastavili tady. Kdybyste někomu něco udělal, někoho srazil, budete na tom mnohem hůř,“ upozornil policista muže během zákroku.
Policie zároveň ocenila svědky, kteří na podezřelou jízdu upozornili. Právě díky jejich telefonátu se podařilo nebezpečnou jízdu ukončit dříve, než mohla skončit nehodou.