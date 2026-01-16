O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

Marek Osouch
  5:47
Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční hypotéce není velký zájem, naopak více než půlka jednotek zůstává nezamluvená. „Pro ty, kteří chtějí mít děti, jsou některé byty malé,“ přiznává nyní náměstkyně primátorky Karin Podivinská (dříve ANO).
Fotogalerie2

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické studie tam může vzniknout až 550 bytů v 35 domech a 130 rodinných domků. | foto: Tomáš Zlámal

Takřka nikdo se logicky nechtěl uvázat na povinných patnáct let užívání k bytu o velikosti 2+kk, jehož plocha se pohybuje kolem 40 či 50 metrů čtverečních. V plánu jich je přitom více než stovka. O větší třípokojové nebo čtyřpokojové jednotky je naopak větší zájem. Ani ty ale nejsou dosud rozebrané. „Aktuálně má rezervační smlouvu uzavřenou 144 žadatelů,“ podotýká Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Jeden z největších rezidenčních projektů v Brně se zhruba 675 byty se teď staví mezi Sportovní a Reissigovou ulicí.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

To je méně než polovina z plánovaných 334 bytů v této lokalitě. Zastupitelé Brna proto nově umožnili i lidem, kteří žijí sami, požádat si o tento druh bydlení. Podle náměstkyně to řada z nich zkoušela, na základě předchozích pravidel ale zájemci na byty nedosáhli, protože neměli partnera. „Právě tyto malé byty budou vhodné pro singles,“ míní Podivinská.

Od schválení změny na počátku prosince se jich přihlásilo 44. Rovněž tedy nejde o žádnou extrémně vysokou poptávku, což může být dáno i tím, že singles musejí brát alespoň 60 tisíc korun hrubého, aby splnili pravidla. „Je to požadavek banky, aby se jednalo o bonitní klienty, kteří neohrozí celý projekt tím, že přestanou platit,“ vysvětluje náměstkyně.

Brno je s výstavbou družstevních bytů stále na začátku, předbíhá jej soukromník

Jediní, kdo s úpravou pravidel na zasedání nesouhlasili, byli opoziční zastupitelé za SPD. Považujeme za nelogické,aby byly i větší byty určeny jednotlivcům. Ty mají primárně sloužit párům a rodinám s dětmi,“ říká zastupitel Leoš Prokeš s tím, že se celý projekt při současných cenách vzdaluje původní myšlence.

S bydlením pro mladé přišlo vedení Brna v roce 2018, dosud ale žádný byt reálně nevznikl. Každopádně město už nemíní čekat, až obsadí všechny jednotky, a brzy chce prostřednictvím založeného družstva vyhlásit tendr a vybrat stavební firmu. „Vyhlášení by radní měli řešit ještě teď v lednu,“ avizuje Loukotová s tím, že vítěz dostane na starost všech 23 budov. Letos, tedy v roce komunálních voleb, by se tak po mnoha letech slibů konečně mohlo začít stavět.

O třetinu levnější

Na rozdíl od obecních bytů Brno nad těmi družstevními nezíská absolutní kontrolu. Jednotliví žadatelé se totiž stanou členy, tedy podílníky družstva, ve kterém už dnes figuruje právě také město. Zároveň si družstvo jakožto obchodní společnost sjedná u banky úvěr na výstavbu.

Náklady magistrát odhaduje na 97 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž developerské ceny v oblasti se podle Podivinské pohybují kolem 150 tisíc. Družstevní byt by tak měl být při jednoduchém výpočtu zhruba o třetinu levnější, než je běžné na komerčním trhu.

Za pět let přibylo jen osm městských bytů. Brněnské sliby střídá rezignace

Nakonec ale na Kamenném vrchu nejspíš nebudou všechny byty družstevní, tři plánované bytové domy s 54 jednotkami město z nabídky nakonec vyřadilo. „Zvažujeme, že bychom si je ponechali a nabízeli je jako obecní bydlení pro mladé páry, které nemají tak vysoký příjem, aby mohly dosáhnout na družstevní byt. Navíc tímto způsobem zmizí patnáctiletý závazek, takže si po čase mohou najít cokoliv jiného,“ přibližuje náměstkyně brněnské primátorky.

Cestu družstevního bydlení vedle pronájmu zkoušejí kromě Brna i sami developeři, když se jim s rostoucími cenami nedaří všechny byty prodat do osobního vlastnictví.

Firma Impera už má takřka hotovou hrubou stavbu družstevního bytového domu v brněnském Králově Poli se 150 byty, ve Čtvrti pod Hády tuto formu nabízí brněnská developerská společnost Trikaya u 57 bytů. Většinu už udala, takže si zmíněný model velmi pochvaluje. Je tak možné, že jej v budoucnu opět zvolí. „Družstevní byt je ideální řešení pro ty, kteří chtějí vlastní bydlení, ale nedosáhnou na hypotéku,“ popisuje šéf společnosti Trikaya Dalibor Lamka.

Na začátku zájemce musí „pouze“ složit členský vklad ve výši dvaceti procent ceny bytu. Zbývající čtyři pětiny už může družstvu postupně splácet podobně jako hypotéku a v budoucnu pak získat byt do osobního vlastnictví.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Ojedinělý zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Býval to nábytkářský gigant Československa, z továren vznikne nová obytná čtvrť

Šestihektarová plocha mezi zámkem a železniční tratí v Bučovicích na Vyškovsku...

Ve své době byly Uměleckoprůmyslové závody v Bučovicích na Vyškovsku vůbec největším nábytkářským podnikem v Československu. Svého rozmachu dosáhl podnik v 70. letech minulého století, kdy se ve...

Zdravotnice soudí za smrt studenta. Vždyť vám umře! burcovala je tehdy operátorka

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

Okresní soud ve Vyškově ve středu pokračoval v projednávání případu úmrtí studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Během hlavního líčení zazněl mimo jiné záznam hovoru zdravotnic a vojáků s...

O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:47

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Po skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Neakceptovatelný výkon, zuřil kouč Brna

Viktor Půlpán z Basketu Brno během utkání s USK Praha.

Basketbaloví vicemistři z Brna nenavázali na úterní pohárový triumf nad Nymburkem a v dohrávce 13. ligového kola prohráli v Praze s USK 83:95. V NBL to pro aktuálně třetí tým soutěže byla druhá...

15. ledna 2026  21:11,  aktualizováno  22:12

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:46

Děti si na chemii musejí sáhnout. Kuchyně je plná pokusů, říká popularizátor

Premium
Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického se snaží ve svých show...

Mnohým znepříjemňovala školní léta, pro někoho jsou vzpomínky na ni strašákem dodnes. Chemie zkrátka nemá nejlepší pověst, a není divu, že někteří učitelé zasvětili její popularizaci velkou část...

15. ledna 2026

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:09,  aktualizováno  12:58

Vzácného brouka vědci spatřili po více než sto letech. V starodubech na Soutoku

Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech....

Vědci v Chráněné krajinné oblasti Soutok po více než sto letech od prvního nálezu narazili na lesknáčka dubového, jednoho z nejvzácnějších evropských brouků. Dosud byl znám z několika ojedinělých,...

15. ledna 2026  12:53

ÚS se zastal matky kojence, kterou zavřeli na psychiatrii. Její hlas nebyl vyslyšen

Ústavní soud

Ústavní soud se zastal ženy, která v roce 2022 šest dní nedobrovolně pobývala v Psychiatrické nemocnici Bohnice kvůli obavě z poporodních depresí a psychózy. Pacientka tehdy kojila čtyřměsíční dítě....

15. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí...

Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského...

15. ledna 2026  5:23

Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí

Víkendovou záchranu Václava Adamce z jeskyně v Moravském krasu sledovala celá...

V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...

14. ledna 2026  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.