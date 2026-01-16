O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

Takřka nikdo se logicky nechtěl uvázat na povinných patnáct let užívání k bytu o velikosti 2+kk, jehož plocha se pohybuje kolem 40 či 50 metrů čtverečních. V plánu jich je přitom více než stovka. O větší třípokojové nebo čtyřpokojové jednotky je naopak větší zájem. Ani ty ale nejsou dosud rozebrané. „Aktuálně má rezervační smlouvu uzavřenou 144 žadatelů,“ podotýká Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
To je méně než polovina z plánovaných 334 bytů v této lokalitě. Zastupitelé Brna proto nově umožnili i lidem, kteří žijí sami, požádat si o tento druh bydlení. Podle náměstkyně to řada z nich zkoušela, na základě předchozích pravidel ale zájemci na byty nedosáhli, protože neměli partnera. „Právě tyto malé byty budou vhodné pro singles,“ míní Podivinská.
Od schválení změny na počátku prosince se jich přihlásilo 44. Rovněž tedy nejde o žádnou extrémně vysokou poptávku, což může být dáno i tím, že singles musejí brát alespoň 60 tisíc korun hrubého, aby splnili pravidla. „Je to požadavek banky, aby se jednalo o bonitní klienty, kteří neohrozí celý projekt tím, že přestanou platit,“ vysvětluje náměstkyně.
Brno je s výstavbou družstevních bytů stále na začátku, předbíhá jej soukromník
Jediní, kdo s úpravou pravidel na zasedání nesouhlasili, byli opoziční zastupitelé za SPD. Považujeme za nelogické,aby byly i větší byty určeny jednotlivcům. Ty mají primárně sloužit párům a rodinám s dětmi,“ říká zastupitel Leoš Prokeš s tím, že se celý projekt při současných cenách vzdaluje původní myšlence.
S bydlením pro mladé přišlo vedení Brna v roce 2018, dosud ale žádný byt reálně nevznikl. Každopádně město už nemíní čekat, až obsadí všechny jednotky, a brzy chce prostřednictvím založeného družstva vyhlásit tendr a vybrat stavební firmu. „Vyhlášení by radní měli řešit ještě teď v lednu,“ avizuje Loukotová s tím, že vítěz dostane na starost všech 23 budov. Letos, tedy v roce komunálních voleb, by se tak po mnoha letech slibů konečně mohlo začít stavět.
O třetinu levnější
Na rozdíl od obecních bytů Brno nad těmi družstevními nezíská absolutní kontrolu. Jednotliví žadatelé se totiž stanou členy, tedy podílníky družstva, ve kterém už dnes figuruje právě také město. Zároveň si družstvo jakožto obchodní společnost sjedná u banky úvěr na výstavbu.
Náklady magistrát odhaduje na 97 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž developerské ceny v oblasti se podle Podivinské pohybují kolem 150 tisíc. Družstevní byt by tak měl být při jednoduchém výpočtu zhruba o třetinu levnější, než je běžné na komerčním trhu.
Za pět let přibylo jen osm městských bytů. Brněnské sliby střídá rezignace
Nakonec ale na Kamenném vrchu nejspíš nebudou všechny byty družstevní, tři plánované bytové domy s 54 jednotkami město z nabídky nakonec vyřadilo. „Zvažujeme, že bychom si je ponechali a nabízeli je jako obecní bydlení pro mladé páry, které nemají tak vysoký příjem, aby mohly dosáhnout na družstevní byt. Navíc tímto způsobem zmizí patnáctiletý závazek, takže si po čase mohou najít cokoliv jiného,“ přibližuje náměstkyně brněnské primátorky.
Cestu družstevního bydlení vedle pronájmu zkoušejí kromě Brna i sami developeři, když se jim s rostoucími cenami nedaří všechny byty prodat do osobního vlastnictví.
Firma Impera už má takřka hotovou hrubou stavbu družstevního bytového domu v brněnském Králově Poli se 150 byty, ve Čtvrti pod Hády tuto formu nabízí brněnská developerská společnost Trikaya u 57 bytů. Většinu už udala, takže si zmíněný model velmi pochvaluje. Je tak možné, že jej v budoucnu opět zvolí. „Družstevní byt je ideální řešení pro ty, kteří chtějí vlastní bydlení, ale nedosáhnou na hypotéku,“ popisuje šéf společnosti Trikaya Dalibor Lamka.
Na začátku zájemce musí „pouze“ složit členský vklad ve výši dvaceti procent ceny bytu. Zbývající čtyři pětiny už může družstvu postupně splácet podobně jako hypotéku a v budoucnu pak získat byt do osobního vlastnictví.