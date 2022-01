Lidé se dočkali. Družstevní byty po dvaceti letech získají bez doplatku

Psal se rok 1999, když se dokončily družstevní byty v brněnské Lesné a lidé se do zhruba 150 bytů mohli nastěhovat s vidinou toho, že za dvacet let budou zcela jejich. Jenže tato doba už uplynula a podíly v bytech stále patří městu.

„Na magistrátu se pořád vymlouvali, že nejdříve máme donést vyúčtování veškerých faktur na opravy za celých dvacet let, což je ale problém, protože archivace je povinná jen pět let. Pak říkali, že se čeká na stanovisko Svazu měst a obcí, poté na metodický pokyn ministerstva nebo změnu zákona, jak byty převést,“ popisuje již dvouleté martyrium předseda bytové družstva Majdalenky Jiří Švéda. Nakonec kvůli neplnění smlouvy podal na město žalobu.

Problém se netýká jen tohoto družstva, nejde ani o jedinou žalobu. V podobné situaci je asi pět tisíc Brňanů z 1300 družstevních bytů po celém městě, které na přelomu milénia po Brně vyrostly díky státní podpoře.

Nakonec však lidé dosáhli svého. Zastupitelé, na jejichž zasedání dnes dorazilo zhruba pět desítek nájemníků, souhlasili s tím, že své podíly město převede bezúplatně a navíc ani nebude požadovat žádné precizní doložení každé faktury za celých dvacet let. Městu bude stačit čestné prohlášení. Pro družstva je to optimální varianta.

„Mohlo to být ale už dříve, protože se tím zabýváme intenzivně minimálně posledního půl roku a s výjimkou posledních čtrnácti dní byly výsledky jednání s městem dosud velmi chabé,“ podotýká právní zástupce části družstevníků Aleš Koubek. Ten i po odklepnutí bezúplatných převodů nájemníkům před budovou magistrátu radil, ať žaloby raději podají, aby nepropásli promlčecí lhůtu, po níž se už město nemusí závazkem řídit.

Jsou smlouvy neplatné?

Celý problém tkví právě v tomto závazku, který byl součástí tehdejších smluv. Město si totiž nechalo zpracovat právní analýzu, která přišla s tím, že smlouvy jsou neplatné. A to „pouze“ kvůli tomu, že před dvaceti lety nevisely na úřední desce. Vše ostatní bylo schváleno zastupiteli. V krajním případě hrozilo, že Brno podíly nepřevede, nebo za ně bude chtít peníze.

S tím však nájemníci zásadně nesouhlasili. V dobré víře dvacet let trpělivě čekali, až byty budou moci snadněji rekonstruovat či s nimi jakkoliv disponovat. „Některé jednotky jsou malé. Lidé si je pořizovali tehdy jako pár, dnes už to jsou větší rodiny. Zájemci, kteří by byt chtěli za takových podmínek, kdy část patří městu, nejsou. Na takový byt nelze čerpat úvěr ani ho nelze zastavit,“ dává příklady komplikací jedna z nájemnic Jarmila Čerenská.

Podpořit ji a další tisíce lidí přijela do Brna i právnička a pražská radní za hnutí STAN Hana Marvanová, která se této bytové problematice dlouhodobě věnuje. Jako advokátka řešila i známou kauzu H-Systém ve středních Čechách.

„Podobný problém řeší i mnohá jiná města v České republice, konkrétně tady u Brna ale mohu říci, že vše bylo precizně připraveno, existuje k tomu spousta podkladů a nikdo dosud neměl pochybnosti, že by smlouvy nebyly platné. Pokud je teď někdo zpochybňuje kvůli tomu, že nebyl na úřední desce vyvěšen záměr na jejich uzavření, tak k tomu jen říkám, že tehdy ani neexistoval majetek, který se teď po dvaceti letech má převádět,“ poznamenává Marvanová.

„Je to férové k lidem“

Pokud by navíc město chtělo smlouvy zpochybňovat, stalo by se podle ní do budoucna nesolidním partnerem. Marvanová přitom poukázala na to, že současné vedení Brna aktuálně chystá něco podobného - stavbu stovek nových družstevních bytů. „Nikdo ani nemůže mít prospěch z vlastního protiprávního jednání,“ podotýká k možnosti, při níž by město, které vlastní chybou nevyvěsilo záměry, nechtělo podíly bezúplatně převést.

„Z naší strany nebyla nevůle, že bychom podíly nepřeváděli. Potřebovali jsme však mít jistotu, že náš postup bude v souladu se zákonem. Jsem ráda, že se podařilo rozptýlit pochybnosti,“ reagovala primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podobně se vyjádřil i její náměstek Jiří Oliva (ČSSD), který má v gesci právě bydlení. „Považujeme za slušné a morální dostát závazku. Vnímali jsme ale i právní stránku, takže bylo nutné nastavit vše tak, aby naše kroky nemohl nikdo zpochybnit. Přijaté řešení je férové k lidem, kteří smlouvy uzavírali s tím, že jsou platné,“ vysvětluje náměstek.

Včerejší krok byl teprve tím prvním, který určil cestu k bezplatnému převodu. Teď se musí znovu schválit záměry a poté ještě smlouvy. Zastupitelé se tak nad řešením bytové otázky sejdou ještě minimálně dvakrát. „Můj odhad je, že do poloviny roku bychom mohli mít vyřešenou většinou z asi pětatřicet stávajících družstev,“ dodal Oliva.