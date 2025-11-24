Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Autor:
  15:04
Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané singles. Jednou z podmínek je však nadstandardní příjem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

Projekt, který nabral několikaleté zpoždění, se podle vedení Brna konečně blíží k zahájení stavby. Počítá se s víc než třemi stovkami bytů, ale rezervačních smluv je podepsáno jen několik desítek.

A to hlavně proto, že zájemci z prvních dvou vln v letech 2018 a 2022 už nevydrželi čekat a zařídili si bydlení jinak, případně už nesplňují stanovené podmínky. Na jaře se tak mohou přihlásit další uchazeči.

„Nynější žadatelé a žadatelky mají výrazně více informací, než tomu bylo v předešlých dvou vlnách, kdy se pracovalo jen s odhadovanými cenami a harmonogramy,“ podotýká náměstkyně primátorky pro bydlení Karin Podivinská (ANO).

Opravy chátrajících domů jako rychlá cesta k bydlení. Na trh přinesou tisíce bytů

Doteď bylo toto družstevní bydlení určeno pouze pro páry, a to i nesezdané, a samoživitelky nebo samoživitele s dětmi. Nově se o něj mohou ucházet také singles.

„Je to čím dál silnější demografická skupina, která bude hrát ve společnosti čím dál větší roli, a je tedy potřeba i jí pomoci se v Brně stabilizovat. Páry a rodiny navíc podle našich aktuálních zkušeností upřednostňují větší byty, které by jim zůstaly i nadále vyhrazeny. Singles bychom nabídli menší, dvoupokojové byty, které jsou ale stále poměrně velkoryse pojaté a mají v průměru 57 metrů čtverečních,“ sděluje Podivinská s tím, že rozhodnutí brněnských radních ještě musejí posvětit zastupitelé.

Vyšší příjem jako záruka pro banku

Chystané družstevní byty vyjdou podle města výrazně levněji než průměrné novostavby v Brně. Díky nim tak mohou na vlastní bydlení dosáhnout i ti, kteří by si jej na běžném trhu dovolit nemohli, případně by se museli spokojit s menším bytem. „Třeba kvůli plánování rodiny by raději volili odstěhování za město do většího prostoru. Neradi bychom o tyto mladé lidi přicházeli,“ říká Podivinská.

Jenže ani tak nejde o možnost pro každého. Jednou z podmínek pro uchazeče z řad singles je totiž čistý měsíční příjem mezi 45 tisíci a 90 tisíci korunami, což je poměrně výrazně nad průměrnou mzdou v Česku. Město to vysvětluje jako záruku bonity pro banku, která na vybudování družstevních bytů poskytuje úvěr.

Brno zažívá boom bydlení po „asijsku“, jednopokojové byty jsou stále menší

Finanční podmínky platí i pro páry. U bytů o velikosti 50 až 70 metrů čtverečních musí pobírat dohromady 72 tisíc korun hrubého, u bytů od 70 do 85 metrů čtverečních je to 86 tisíc a u bytů nad 85 metrů čtverečních dokonce 100 tisíc.

Brno chce do čtvrt roku znát zhotovitele bytů, u nichž se nyní počítá s cenou 97 tisíc korun za metr čtvrteční. Pokud se tato částka vyšplhá přes 115 tisíc, žadatel má právo od smlouvy odstoupit. Průměrná cena novostavby v Brně minulý měsíc překročila hranici 140 tisíc za metr čtvereční.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5 tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další objekty, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský....

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Výstavba bytového domu.

Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané...

24. listopadu 2025  15:04

Vánoční trhy z výšky. V Brně nad ně létá balon, lístky ale získají jen vyvolení

Novinkou vánočních trhů v Brně je let ukotveným horkovzdušným balónem, který se...

Vánoční trhy a horkovzdušný balon. Dvě zdánlivě neslučitelné věci se letos spojily v Brně. O víkendech si mohou lidé ve dvouhodinových blocích užít let nad centrem města, v ukotveném balonu stoupají...

24. listopadu 2025

Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím...

Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do...

24. listopadu 2025  9:44

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5 tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další objekty, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský....

24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  9:03

ODS vypoví kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu v Blansku

Takto v roce 2022 Lenka Dražilová a Jiří Crha (druhá a třetí zleva)...

Vládnoucí koalice v Blansku končí. ODS kvůli sporům s ANO vypoví koaliční smlouvu. K vyřešení radniční krize nepomohlo ani víkendové smírčí jednání, které svolal starosta Jiří Crha (ODS)....

23. listopadu 2025  12:20

Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt

Architekt Ondřej Chybík (říjen 2025)

Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...

23. listopadu 2025  10:23

Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.

22. listopadu 2025  21:22

Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Hořící automobil zastavovali brněnští policisté z oddělení hlídkové služby

V brněnských Maloměřicích se v úterní špičce odehrál dramatický zásah. Policejní hlídka si všimla osobního vozu, z jehož motoru stoupal černý kouř a během několika sekund se musela vypořádat nejen s...

22. listopadu 2025  18:04

V kyberbezpečnosti a také v AI se dost přepíšou karty, říká šéf inovační agentury

Ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek

Zázemím pro začínající podnikatele s neotřelými nápady je už řadu let inovační agentura JIC sídlící v brněnském Technologickém parku. Pod vedením ředitele Petra Chládka jim pomáhá v rozjezdu...

22. listopadu 2025  12:08

Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí...

21. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:36

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

21. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.