Muskova raketa vynese českou družici, speciální kamera odhalí skládky i kácení

Hyperspektrální kamera díky vysoce pokročilé technologii dokáže zachycovat světlo v desítkách spektrálních pásem najednou, kdy každý bod obrazu obsahuje detailní informace o odraženém světle v různých vlnových délkách.

To umožňuje zjistit vlastnosti materiálů, které jsou pouhým okem nebo klasickými kamerami neviditelné, například chemické složení nebo vlhkost objektů.

Takto vybavených družic podle šéfa TRL Space Petra Kapouna zatím létá na oběžné dráze minimum. „Jejich počet by se dal napočítat na prstech ruky jednoho člověka, naše družice je osmá až desátá. Je to úplně nový trend,“ říká Kapoun.

Nápad na tuto misi vznikl v jeho společnosti před třemi lety. „Tehdy žádná taková družice nebyla, ale my jsme v tom viděli potenciál. Vsadili jsme na to, že tento trh bude vznikat, a vyšlo to. Hyperspektrální kamera už na Zemi existovala, ale bylo potřeba ji trošku přestavět a vylepšit pro vesmírné použití. Se samotnou stavbou jsme začali před dvěma roky,“ popisuje Kapoun s tím, že do pěti let by chtěl mít „trollí“ rodinu alespoň o šesti kusech.

„Pak budeme schopni pokrývat velké území planety a dobře prodávat data po celém světě,“ podotýká.

Potenciál v řádu desítek milionů

Družici o rozměrech 20 krát 10 krát 34 centimetrů totiž vyrobila brněnská firma pro komerční účely.

„Cena mise, tedy včetně vypuštění a provozování satelitu, vyšla zhruba na 2,5 milionu eur (asi 63 milionů korun). Přičemž potenciál získaných dat je obrovský, mohou to být desítky milionů korun ročně. Už nějaké zákazníky máme a snažíme se najít další. Ta data budou někde uložená a čím víc zákazníků k nim bude přistupovat, tím lépe,“ odhaluje šéf společnosti. Ta postupem času hodlá prodávat nejen data, ale i samotné satelity.

Na projektu spolupracuje TRL Space s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, týmem TilSpec a společností Gisat.

Prvním domácím klientem je Česká inspekce životního prostředí, která díky vysoce kvalitním snímkům získá detailní a přesné informace pro svou dozorovou činnost. Lépe tak odhalí nelegální skládky, stavby, kácení lesů nebo znečištění vodních toků, zároveň získá nástroj na přesné monitorování stavu vegetace.

TROLL se zároveň chystá zkoumat ledovcová jezera v Grónsku nebo na Antarktidě. „Hyperspektrální snímky by měly nejen pomoci s identifikací jezer, ale hlavně monitorovat ukazatele, které mohou způsobit jejich protržení. Vodou z nich je totiž v současné době ohroženo více než 15 milionů lidí žijících v ledovcových oblastech,“ sděluje Kapoun.

„Výzkumníci mají v současné době k dispozici data pouze z takzvaných multispektrálních kamer a SAR radarových satelitů, na základě kterých sice odhalí umístění jezera, ale jeho hloubku a riziko protržení již nikoliv. S tím jim nově pomohou data z hyperspektrální kamery,“ přibližuje Kapoun.

Proč TROLL? „Chceme ukázat, že se nebojíme“

Další využití může satelit najít v zemědělství. „Díky spektrům, kdy jsme schopni vidět různé vlnové délky, můžeme pozorovat třeba množství chlorofylu, který udává zdravost rostlin. Takže jsme schopni velmi dobře říct, kde jsou rostliny nemocné, kde jim chybí voda nebo kde mají nějakou plíseň, což může zachránit část úrody. Stejně tak můžeme vidět složení půdy a dá se tak poznat, kde třeba uniká nějaká chemikálie. Toto monitorování se týká velkých zemědělských oblastí, proto se chceme zaměřit na Afriku. Jedno pole se takto sledovat nevyplatí, ale půl země, která pěstuje banány nebo kávu, ano,“ vysvětluje šéf TRL Space.

Zákazníka už našel také na Maledivách v Indickém oceánu. „Jak postupně moře teplá a zvyšuje se jeho hladina, tak zaplavuje zdejší ploché ostrovy, což jsme schopni také velmi dobře měřit,“ informuje Kapoun.

Družice TROLL je vybavena nejen hyperspektrální kamerou, ale také pokročilým softwarem s umělou inteligencí vyvinutým sesterským startupem Zaitra. Ten umožní zpracování dat přímo na palubě satelitu, což urychlí analýzu a zvýší efektivitu mise. Bezpečnost komunikace mezi družicí a Zemí zajistí nový šifrovací systém od společnosti Corac.

Brněnský satelit vynese do vesmíru raketa Falcon 9 od společnosti SpaceX dnes v 19:49 středoevropského času. „Tato raketa pojme až stovku družic. Cena je neveřejná, ale dá se říct, že se pohybuje ve stovkách tisíc dolarů,“ prozrazuje Kapoun.

A proč se vlastně družice jmenuje TROLL? „Zaprvé to vychází z názvu naší firmy a zadruhé jsme si říkali, že když jsme tak napřed, tak můžeme ukázat, že se toho nebojíme,“ usmívá se Kapoun.