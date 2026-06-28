VIDEO: Nad Brněnskou přehradou vykouzlily stovky dronů neuvěřitelné obrazce

Ty pronesly přihlížející diváky čtyřmi ročními obdobími. S jarem mohli lidé na noční obloze spatřit zeleně se mihotající stébla trávy, v létě pak květy a motýly, podzim nabídl padající listí a zima sněhové vločky.
Dronová show také připomněla, že Brno letos oslavilo výročí 80 let od zahájení lodní dopravy. Na nebi nad hladinou při té příležitosti proplul světelný parník.
Další show nad Brněnskou přehradou
Středa 1. 7. 22:30
ohňostroj Švýcarsko „Záhada paradoxů“
Sobota 4. 7.
22:00 – dronová show „Zrození života“
22:30 – ohňostroj Finsko „Kyvadlo světla a ticha“
„Rádi bychom uskutečnili dronové show ještě ve větším počtu dronů. Pět set či tisíc dronů v Brně je určitě snem,“ uvedl David Zaorálek z organizátorskému týmu společnosti Spectrum Production.
Svými vizemi jde i naproti představám řady brněnských politiků. Na posledním zasedání totiž někteří z nich chválili tyto show a naopak kritizovali konání tradiční ohňostrojné přehlídky, která se v Brně pořádá od roku 1998 a na niž stejně jako na drony město dává pravidelné dotace.
Navzdory přání pořadatele soutěže ohňostrojů, což je hlavní součást festivalu Ignis Brunensis, aby mu město odkleplo dotace na období let 2028 až 2031, zastupitelé schválili nejtěsnější možnou většinou pouze rok 2028. Příští ročník už má organizátor domluvený.
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Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě
Letos mají diváci v Brně ještě jednu šanci dronová show spatřit. Ta nazvaná Zrození života na ně čeká už příští sobotu ve 22:00. Nad vodní hladinu opět vzlétne 500 dronů a připomene, jak vznikl život na Zemi i lidstvo.