Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce, trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.
„Pilotům dronů připomínáme bezletovou zónu nad okruhem. Včera došlo k jejímu porušení. Dohledali jsme pilota a jeho dron zajistili. Přestupek oznámíme na Úřad civilního letectví,“ uvedli policisté.
V pátek, kdy byly tréninky, kolem okruhu parkovalo podle odhadu policie 1420 osobních aut a 550 motorek. Největší dopravní nápor očekává policie v neděli, což je hlavní den závodů. Zatěžkávací zkouškou tradičně bývá večerní odjezd fanoušků po skončení závodů.
Situace ohledně parkování je lepší než vloni
„Doprava je oproti loňsku výrazně klidnější. Na žebětínském parkovišti v kempu u hasičů zbývá ještě 30 volných míst. Minulý rok byla plocha plně obsazená krátce po osmé hodině ráno,“ uvedli v sobotu v 9:40 strážníci. Návštěvníky vyzvali, aby sledovali dopravní značení, protože se může kvůli aktuální dopravní situaci měnit.
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„Upravuje se vždy i pro dobu příjezdů a odjezdů. Je dobré připravit si k prokázání vstupenky i oprávnění k vjezdu a parkování. Důležité je, aby řidiči respektovali pokyny nejenom hlídek, ale také pořadatelů. Mají nejlepší přehled o dění a čerstvé informace,“ uvedli strážníci.
Několik kolapsů z horka
Dopravní podnik města Brna už dříve vyzval návštěvníky, ať prioritně využijí hromadnou dopravu. Hlavní přestupní terminál je u nemocnice v Bohunicích. Informace o mimořádných linkách hromadné dopravy jsou na webu dopravního podniku, přehled o poloze parkovacích ploch poskytuje web Automotodromu Brno.
V pátek teploty na okruhu překročily třicítky, záchranáři do 16:00 ošetřili 26 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály právě vysoké teploty, a také drobná zranění. Dnes by se teploty měly podle předpovědi šplhat ještě výš, záchranáři v této souvislosti opět apelovali na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem.