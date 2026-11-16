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Řidič se chtěl se přetlačovat s policejním autem, pak zařadil zpátečku a prchal

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  10:36
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Dopravním policistům neunikla jedna známá tvář z Vyškovska sedící za volantem staršího Opelu. Věděli, že muž tam kvůli zákazu řízení nemá co dělat. V minulosti mu vyšel opakovaně pozitivní test na drogy.

KRIMI

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O případu z minulého měsíce policie informovala až v těchto dnech.

Hlídka se řidiče snažila zastavit, muž si ale vědom svých provinění nechtěl nechat dostihnout. Policisté mu proto služebním vozem zablokovali cestu. Ani to mu ale nevadilo.

„Pokusil se přes policejní vůz svým vlastním protlačit,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Když se mu to nepodařilo, začal couvat směrem k místnímu stadionu. Tam na chvíli zastavil, vysadil spolujezdkyni a bleskurychle šlápl na plyn a snažil se ujíždět.

Prosvištěl křižovatkou, kde ohrozil auto přijíždějící po hlavní silnici z jiného směru, následně vyrazil autem dokonce po pěší cestě přes park.

„Vůz si ale svou jízdou poškodil natolik, že musel zastavit a před hlídkou se pokusil uprchnout po svých,“ doplnil mluvčí. Ani to se mu ale nepovedlo a skončil v rukou policistů.

Jestli i tentokrát byl pod vlivem drog, policisté neinformovali. Kvůli řízení i přes vyslovený zákaz je podezřelý přímo z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za vytlačování policejního auta jej chtějí policisté navíc stíhat i za trestný čin násilí proti úřední osobě. Za oba trestné činy může skončit na několik let ve vězení.

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