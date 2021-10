Brněnskou čtvrť okupují narkomani, stříkačky se válejí v parku i u škol

„Bydlíme tu tři roky a je to pořád horší. Vídám uživatele narkotik i před školou, jak si jdou píchnout dávku. Každý den to vidí i můj syn. Budeme se proto stěhovat pryč,“ zlobí se místní obyvatelka, která si přála zůstat v anonymitě.

Stejnou zkušenost mají i další. „Píchají si tady drogy přímo ve vchodech domů. Člověk zaparkuje auto a vedle něj si to někdo aplikuje do žíly,“ líčí nevěřícně mladý muž.



Právě Husovice jsou podle mluvčího brněnské městské policie Jakuba Ghanema čtvrtí, v níž se použité stříkačky a uživatelé drog vyskytují velmi často. Hned po vedlejších Zábrdovicích je to nejčastější brněnská lokalita.



Pro místní jsou nálezy stříkaček téměř na denním pořádku. Velmi často je nachází před základní a mateřskou školou v ulici Vranovská, která je vyhledávaným cílem drogově závislých.



„Za první letošní půlrok odklidila městská policie z této ulice třicet stříkaček, dalších dvacet dva potom z nábřeží Svitavy a šestnáct z ulice Svitavská. Tato místa jsou na tom nejhůř, protože nejsou v centru dění,“ oznamuje Ghanem.

Podle starosty městské části Brno-sever, pod niž Husovice spadají, je to dlouhodobý problém, se kterým radnice bojuje jen těžko. „My s tím moc nezmůžeme. Můžeme jen hlídat, uklízet a upozorňovat strážníky,“ konstatuje Martin Maleček (SOL). Drogový problém podle něj musí vyřešit město jako celek.

Z chodníku ani krok

Jednou z hlavních potíží je i pohyb uživatelů narkotik. „Sice hlídáme určitá místa, ale oni se přesouvají na jiná. Z Mostecké přešli do parku Tišnovka, kde teď budujeme alespoň osvětlení, aby bylo místo lépe hlídané,“ přibližuje Maleček. Nejhorší lokality jsou momentálně na Svitavské a na nábřeží řeky, v Zábrdovicích pak na Tkalcovské.

Ani v silách strážníků není tuto záležitost trvale vyřešit, podle zákona totiž nemají pravomoc drogovou problematiku prošetřovat.



„Naše hlídky alespoň častěji jezdí na konkrétní místa a kontrolují je také asistenti prevence kriminality. Spolupracujeme i se specializovanými útvary celní správy a Toxi týmem Policie České republiky, kterému předáváme seznamy nálezů,“ sděluje Ghanem. Dvakrát za rok probíhá také akce Jehla, při níž se sbírají stříkačky v celém městě. Jednotlivé městské části pak úklid zajišťují vícekrát.

Přestože hlídky strážníků na vytipovaných místech pravidelně vyhazují stříkačky po narkomanech do speciálního kontejneru, místní lidé pociťují strach. „Bojím se, aby mé děti nesešly z chodníku. Jakmile udělají krok k trávě, tak okamžitě zvýším hlas. Je to tu opravdu šílené,“ stěžuje si Kateřina Viktorová s tím, že své děti v žádném případě nenechá chodit do místní školy.

Někteří obyvatelé Husovic navíc míní, že strážníci nedělají maximum a někdy na místo ani nepřijedou. „Policie to moc neřeší, jako by je tím člověk otravoval,“ tvrdí Viktorová.

Podle Ghanema jsou však všechny telefonáty prověřovány. „Pokud volá dospělý a zrovna není volná hlídka, požádáme jej, aby sám injekční stříkačku odstranil do komunálního odpadu, pokud si troufne. Ale takový případ jsem tu nezaznamenal,“ říká mluvčí.