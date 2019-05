Rodině zastřeleného místostarosty pomohou dary, v obci dělal i údržbáře

Dar ve výši dvaceti tisíc korun schválilo obecní zastupitelstvo hned v sobotu. „To je to první, co jsme mohli udělat,“ poznamenala starostka Dražůvek Klára Čudrnáková.

Sbírku bude organizovat Svaz měst a obcí, jehož předseda František Lukl je z nedalekého Kyjova, spolu se Sdružením místních samospráv.

Pohřeb místostarosty Rudolfa Štose, kterému bylo 57 let a byl otcem pěti dětí, se uskuteční v sobotu ve 13 hodin.

„Prvotní šok samozřejmě postupně odeznívá a lidé si uvědomují, co se vlastně stalo. Ale život musí jít dál a práce snad pomůže lidem se s tím vyrovnat. Bude to trvat dlouho, ale jiná možnost není. Nemůžeme sedět a brečet, to ničemu nepomůže,“ říká Čudrnáková.

Lidský přístup všech okolo je úžasný, oceňuje starostka

Tragédie se stala v pátek dopoledne, kdy místostarosta doprovázel policisty k domu místního občana, na nějž soused podal trestní oznámení kvůli výhrůžkám spojeným se sporem o čerpadlo ve studni.

Zpoza zavřeného okna domu znenadání vyšla střela, která místostarostu zasáhla do hrudi. Zraněním na místě podlehl.

Když poté policisté vnikli do objektu, našli střelce už bez známek života. Na místě objevili dlouhou a krátkou střelnou zbraň, které muž držel ilegálně.

„Vše dosud nasvědčuje tomu, že v případu půjde o vraždu a následnou sebevraždu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Případem se nyní zabývá krajské státní zastupitelství.

Zastřeleného místostarostu obyvatelé popisují jako obětavého muže s chutí do práce.

„Nejde jen o to, že byl místostarosta, ale také byl dvanáct let u obce údržbář, který dělal všechny běžné práce. Nyní tady zoufale chybí. Ještě chvíli to bude hektické, ale musím uznat, že lidský přístup všech okolo - zastupitelů, okolních obcí i občanů - je úžasný. S nimi to nějak zvládneme,“ věří starostka Čudrnáková.

Musel to být zkrat, říká matka střelce

Střelce, který zabil místostarostu a následně i sebe, popisovali sousedé jako podivína, který takřka nevyšel z domu. S tímto označením ovšem nesouhlasí jeho matka, která měla k rodině místostarosty blízko.

„Ondra nebyl žádný podivín ani gauner. Nepil, nekouřil, nechodil do hospody, dal se na zdravou výživu. Copak je na tom něco divného?“ uvedla nešťastná matka pro Blesk.

Podle ní její syn využíval čerpadlo v sousedově studni, protože na vlastní neměl peníze. Dům chtěl opravit a prodat, aby se mohl vypravit do světa.

„Snažil se domluvit, ale nikdo mu nepomohl. To vyhrožování byla jeho obrana, nevěděl si rady. To, co Ondra udělal, musel být zkrat a stres z toho, co prožíval. Jiné vysvětlení nemám,“ sdělila žena žijící v charitním domě s pečovatelskou službou v nedalekých Ždánicích.