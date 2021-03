Nejvíc vína proudí do Česka od Maďarů, v obchodech s Němci se fixluje

„Přitom Maďarsko samo nemá tak velké přebytky vína, aby je mohlo exportovat do okolních států,“ upozorňuje Jiří Sedlo, který zpracoval komentář o zahraničním obchodu s oblíbeným alkoholickým nápojem.

Tuzemští vinaři za hranice vyvezli tento mok v hodnotě pouze 796 milionů. I tak je to ve srovnání s předchozím rokem skoro o třetinu víc.

Od našeho vstupu do Evropské unie se Maďarsko stalo největším exportérem vína do Česka poprvé v roce 2018, rok nato bylo na druhém místě a loni se opět vrátilo do čela.



„Je jasné, že se na tom podílí reexport,“ podotýká Sedlo s tím, že země do Česka přeprodává víno nakoupené jinde.

Z Itálie a Maďarska se dnes dohromady dováží zhruba stejný objem vína, jaký dokážou vyprodukovat tuzemští vinaři. Je známo, že spotřebu českých milovníků zdaleka nedokážou pokrýt a bez zahraničních dodávek by se obchodníci neobešli.

Nekalý odpočet DPH

Odborníci současný stav zahraničního obchodu považují za optimální, jen u Německa jim cosi nehraje. „Nárůst je příliš rychlý a mohou vznikat různé domněnky,“ sděluje Sedlo.

Oboustranný obchod s vínem v obalech do dvou litrů s Německem se v posledních pěti letech vyvíjí až podezřele dynamicky. Roste jak objem, tak hodnota vína, které překračuje hranice. U toho dováženého vzrostla 2,27krát, zatímco u vyváženého dokonce 29,8krát.

„Loni jsme vyvezli do Německa lahvové víno průměrně za 178 korun na litr, ale dovezli jsme víno s průměrnou cenou 61 korun na litr. Asi nebude pravda, že by naše víno bylo v Německu natolik ceněno,“ míní Sedlo s tím, že na obou stranách se obchoduje se stejnými položkami celního sazebníku, přesto je trojnásobný rozdíl v ceně.

Podle Sedla se při převozu vína mezi Německem a Českem nekalým způsobem využívá možností odpočtu DPH, což naznačují vzájemné obchody i s jinými než českými a německými víny.

Vývoz do Polska klesá

Za pozornost stojí i cena vín, která se k nám dovážejí. Loni nebalené víno průměrně stálo něco přes 14 korun za litr, ale třeba z Argentiny se dalo koupit za necelou desetikorunu. U vína v lahvích, tetrapacích či bag-in-boxech je cena výrazně vyšší, v průměru 61 korun.

Docela velké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. „Průměrnou hodnotu jedné lahve francouzského vína lze vyvážit 1,2 lahve vína chilského či italského, 1,4 lahve německého, 2,5 lahve španělského či třemi lahvemi maďarského,“ vypočítává Sedlo.

14 korun stál loni průměrně litr nebaleného vína dováženého do Česka z ciziny.

61 korun stál litr vína dováženého v lahvích, tetrapacích či bag-in-boxech.

123 korun byla hodnota litru baleného vína vyváženého z Česka do zahraničí.



Tuzemští vinaři jsou, co se týče vývozu do zahraničí, spíš konzervativní. Už tři roky po sobě padají rekordy nejnižšího exportu nebaleného vína, statistiky se přitom počítají od roku 2006. Loni vinaři vyvezli jen 1,8 tisíce hektolitrů nebaleného vína. Přes 57 tisíc hektolitrů putovalo do zahraničí v balení, každý litr takového vína stál zhruba 123 koruny.

Balené víno nejčastěji putuje do Německa, na Slovensko, do Rumunska a do Polska. „Polsko tak v posledních letech ztratilo svou pozici druhého největšího odběratele našeho vína a Německo si upevnilo první pozici,“ vyjmenovává Sedlo s tím, že posílat do zahraničí víno v lahvích je pro tuzemské vinaře jednoznačně výhodnější.

„Je to víno s vyšší přidanou hodnotou a je u něj také menší pravděpodobnost pančování v dovážejícím státě a tím znehodnocení značky vín z České republiky,“ dodává s tím, že obchodně zajímavé jsou již delší dobu také Rumunsko a Švýcarsko.