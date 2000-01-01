náhledy
Více než stoletá historie, závodní úspěchy i příběhy lidí, kteří se nebáli vyrazit na silnice v době, kdy motocykly teprve dobývaly svět. Technické muzeum v Brně vystavuje vzácné stroje britské značky Douglas, včetně motocyklu malíře Kamila Lhotáka a mimořádně starého exempláře z roku 1910.
Autor: ČTK
Douglas Model C z roku 1910 patří k nejstarším dochovaným strojům této britské značky. Připomíná začátky motocyklové výroby, kterou firma zahájila v roce 1907 a díky níž se postupně prosadila i za hranicemi Velké Británie.
Autor: ČTK
Motocykly Douglas nesloužily jen k výletům a sportovním výkonům, ale také k praktické dopravě. Firma dodávala stroje britské armádě a vojenské zakázky patřily k důležitým kapitolám její historie.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Historie značky začala v Bristolu už v roce 1882, kdy rodinný podnik fungoval jako strojírna a slévárna. Motocykly začal Douglas vyrábět o čtvrt století později a proslul především konstrukcí s plochým dvouválcovým motorem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
K historickým motocyklům patří také drobnosti, bez nichž by se jejich motory nerozběhly. Dobové zapalovací svíčky a původní krabičky připomínají, jak se za více než sto let proměnily nejen samotné stroje, ale i jejich údržba.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Motocykl se sajdkárou nabídl možnost cestovat ve více lidech a převážet zavazadla. Douglas ale uspěl i ve sportu: v roce 1923 vyhrál Freddie Dixon s Walterem Dennym první závod sajdkár na ostrově Man, a to s konstrukcí umožňující náklon postranního vozíku v zatáčkách.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na výstavě se potkávají různé generace motocyklů, které ukazují proměny designu i techniky. Značka vyráběla stroje až do roku 1957, její příběh zahrnuje půlstoletí vývoje motorek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Štítek na jednom z pozoruhodných modelů uvádí rok výroby 1914, označení Model X a objem motoru 348 kubických centimetrů. Stroj patří k unikátním exponátům, které ukazují, jak pestrá byla nabídka britského výrobce už před první světovou válkou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Douglas nabízel i model určený ženám. V době, kdy motocykl stále představoval poměrně odvážný způsob dopravy, takové stroje pomáhaly rozšiřovat okruh lidí, kteří usedali za řídítka. Nechybí tedy ani ochrana před zamotáním sukně do motorové části a snížený rám.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výstava tak připomíná také Lídu Horskou, mladou pražskou úřednici, která si v roce 1926 pořídila motocykl Douglas. Ve svém deníku zachytila nejen radost z jízdy, ale také poruchy, opravy a další úskalí tehdejšího cestování. Stroj obdivuje i garantka výstavy Sylvie Zouharová Dyková.
Autor: ČTK
Dnešní motocykly spoléhají na výkonné elektrické osvětlení, ale u starších strojů byla světla konstrukčně mnohem jednodušší. I takový detail ukazuje, jak se během století měnily nároky na bezpečnost a komfort jízdy. A na chromu se skutečně nešetřilo.
Autor: ČTK
Zvláštní místo v expozici má Douglas EW 350, který vlastnil český malíř Kamil Lhoták. Umělec proslul fascinací technikou a dopravními prostředky; motocykl je zapůjčen ze sbírek Národního technického muzea v Praze.
Autor: ČTK
Závodní motor Douglas RA z roku 1922 má objem 500 kubických centimetrů a rozvod OHV, při němž jsou ventily ovládány přes vahadla. Značka se proslavila i na ostrově Man, kde Tom Sheard v roce 1923 vyhrál závod Senior TT právě na motocyklu Douglas.
Autor: ČTK