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Výsledky voleb
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony
K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...
KVÍZ: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte
Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl...
Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté
Uzavřít tunely a doufat, že se město nezastaví? Brno zažívá po zahájení oprav další nápor na už tak přetížené silnice. Kolony se přelévají mezi jednotlivými částmi města, nabírají v nich zpoždění...
Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice
Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou zástupci radnice v pondělí představili. Jankovič se přitom do...
Dva řidiči předjížděli přes plnou a do zatáčky, natočila je policejní kamera
Pár sekund navíc za volantem jim zřejmě připadalo jako ztráta času. Dva řidiči na Kyjovsku proto riskovali při předjíždění přes plnou čáru, a to v místech, kde kvůli zatáčce nebo horizontu nemohli...
Nikdy dítěti neříkejte, že jste s ním skončili, upozorňují psychologové
Musel si tím projít každý. Období, které pocuchá nervy nejen člověku, který ho prožívá, ale i jeho rodičům a nejbližším, rozebrali ve své rozsáhlé publikaci Psychologie adolescentů Lenka Lacinová a...
Designérka, šéf Zbrojováků i hudebník z Vegalité. Kdo jsou noví zastupitelé Brna?
Téměř ze tří pětin se po volbách obměnilo brněnské zastupitelstvo. Do lavic na Nové radnici usedne hned 32 nováčků, z končící garnitury bude pokračovat jen 22 politiků. Mezi novými tvářemi jsou mimo...
Už ani na kole. Brno staví „zapomenutý“ kus cyklostezky poblíž zavřených tunelů
Po více než roce se Brno vrací k pracím na cyklostezkách kolem řeky Svratky. Poblíž koupaliště Riviéra ve středu začalo s pracemi na dokončení posledního a trochu zapomenutého úseku. Stavba se však...
Trest za týrání rodičů. Matce chtěl uřezat hlavu a zapálit ji, otce škrtil do bezvědomí
Hrubé nadávky, výhrůžky i žádosti o peníze na drogy a alkohol byly na denním pořádku. Vlastní matku muž takto týral a u slovního teroru nezůstal. Loni v prosinci na matku vytáhl nůž a pořezal ji....
Oslovení paní primátorko? „To mi chybět nebude“. Vaňková touží hlavně po zdraví
Osm let byla významná brněnská politička ODS Markéta Vaňková zvyklá na oslovení „paní primátorko“. Dvě volební období totiž stála v čele čtyřsettisícového města. Brzy však předá s největší...
OBRAZEM: Nablýskaná krása králů silnic. V Brně vystavují dvacet Douglasů
Více než stoletá historie, závodní úspěchy i příběhy lidí, kteří se nebáli vyrazit na silnice v době, kdy motocykly teprve dobývaly svět. Technické muzeum v Brně vystavuje vzácné stroje britské...
Není co pálit. Tak tristní sezonu nepamatujeme, smutní jihomoravské palírny
Osmdesát lidí přijíždí v běžné sezoně pálit meruňky do palírny v Tišnově. Letos dorazili jen dva zájemci. Takový obrázek ilustruje zmar letošní úrody. Jarní mrazy a následné sucho připravily ovocnáře...
Děti mají energie na rozdávání. Kam vyrazit v Brně za každého počasí?
Venku prší, na hřišti je mokro a děti rozhodně nemají v plánu strávit odpoledne v klidu. Kam s nimi v Brně vyrazit, aby se mohly hýbat, objevovat a hrát si? BRuNO family park ve Slatině spojuje...
Žabiny chtějí v Eurocupu dojít daleko, brněnské KP může zbrzdit koncert
Euroligový sen jim nevyšel, teď chtějí uspět v Eurocupu. Basketbalistky Žabin Brno vstupují do evropské sezony s ambicí vyhrát základní skupinu a dojít co nejdál. KP Brno má před sebou jiný úkol: do...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show
Její hlas bezpečně pozná většina posluchačů po pár sekundách. Anastacia, která na přelomu milénia dobyla svět hity jako I’m Outta Love nebo Left Outside Alone, míří do Brna. Fanoušky ve čtvrtek čeká...
Skaut z brněnských Kohoutovic tvrdí muziku. Pozvedne lidovec Hruška Brno?
Před osmi lety ho znal jen málokdo. Dnes míří do čela druhého největšího města Česka. Jakub Hruška si cestu mezi brněnskou politickou elitu vyšlapal postupně, od práce stranického asistenta až po...