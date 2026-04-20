Vedle Štefla čelí obvinění kvůli dotaci na stavbu SmartParku u brněnského výstaviště také Ivana Hlávková, vedoucí jednoho z oddělení na stavebním úřadě v Brně.
Policisté v usnesení, které má k dispozici server Novinky.cz, popisují, že Ivana Hlávková zcela zjevně přijala úplatky nejen formou peněz, ale i protislužby.
Prvním z úplatků poskytnutý Šteflem byl podle detektivů víkendový pobyt v hotelu Panský dvůr v Telči, který mimo jiné Štefl prostřednictvím své firmy ovládá. Ta navíc oficiálně sídlí v jiném vědecko-technickém parku v Brně, proti jehož fungování už v minulosti vystupovalo Vysoké učení technické v Brně.
Hlávková v resortu pobyla na přelomu srpna a září 2024. Než tam odjela, musela řešit problémy se svou rezervací. Šteflovu obchodnímu partnerovi sdělila, že „pokud nebude žádná rezervace, tak nebude žádná kolaudace“, cituje server policejní dokument.
|
Jako druhý úplatek je zmiňovaná hotovost, kterou jí Štefl doručil od jihomoravského oblastního ředitele firmy Metrostav Zdeňka Mičky. Jeho jméno mezi obviněnými se objevuje na veřejnosti vůbec poprvé. Policisté pak doma u Hlávkové našli půl milionu v hotovosti.
K dalšímu nátlaku, aby dotace prošla, podle policie docházelo na ministerstvu průmyslu a obchodu. „Po zasedání první verifikační komise (květen 2022) došlo ze strany Petra Poráka na základě pokynu Mariana Piechy, kterému předcházela domluva uskutečněná v budově MPO mezi Michalem Šteflem a Piechou, ke slovním pohrůžkám Michalu Bubeníkovi,“ uvedli kriminalisté v usnesení. Všichni tři zmiňování jsou úředníci ministerstva, kteří měli na udělení dotace vliv.
|
Bubeník napoprvé hlasoval proti udělení dotace pro Šteflův projekt. Před druhým zasedáním komise v červnu 2022 pak Piecha a Porák Bubeníkovi vyhrožovali ztrátou zaměstnání. „Tedy mu oba vyhrožovali těžkou újmou s cílem ovlivnit jeho hlasování,“ měli jasno policejní vyšetřovatelé. Čtvrtým ministerským úředníkem, který uvízl v policejní síti, je pak Petr Kolář.
Kromě Štefla jsou všichni zmiňovaní stíháni na svobodě. Ani Štefl ale nechce být ve vazbě a proti tomuto verdiktu podal stížnost.