Předvolební slib platí, Brno svým obyvatelům zadotuje dětské kroužky

Novinku, kterou loni jako předvolební slib vytasila KDU-ČSL, v úterý schválili brněnští zastupitelé.

Jak to celé bude fungovat? Pokud bude kroužek stát třeba pět tisíc korun, voucher od města jej zlevní na tisícovku. Slevu bude možné využít i na více volnočasových aktivit pro dítě, rodiče se tak nemusí bát, že by jim v případě zvolení levnějšího kroužku zbytek peněz propadl. „Město později jednotlivým organizacím částku dorovná,“ oznamuje lidovecký radní Filip Chvátal.

Vše bude naprogramované v rámci portálu BrnoID, přes nějž si obyvatelé vyřizují šalinkartu a platí odpady. „Nyní na této platformě vzniká nový modul týkající se právě kroužků. Hotový by měl být přibližně v listopadu,“ informuje Chvátal.

V tu chvíli se do něj mohou začít hlásit Brňané. Stejný úkol čeká i organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti, které se budou chtít do tohoto systému zapojit. Ty, kterým město posílá příspěvky na činnost, to budou mít povinné. „Pokud poskytovatel potvrdí, že dítě je do daného kroužku přihlášeno a nastoupí, získají rodiče nárok na voucher, který mohou následně uplatnit při platbě,“ přibližuje radní.

Poukázky přijdou na 100 milionů

Poukázku, respektive kredit v systému BrnoID, ve výši čtyř tisíc korun ročně mohou získat rodiny na každé dítě ve věku od šesti do osmnácti let s trvalým bydlištěm v Brně. Roční příjem takové domácnosti nesmí přesáhnout 750 tisíc korun čistého za rok, což v přepočtu na jednoho rodiče znamená 31 tisíc korun měsíčně.

Jak hodlá město hlídat, aby se o poukázky neucházeli také obyvatelé s vyššími příjmy? „Chceme jít cestou čestného prohlášení,“ nastiňuje Chvátal.

Dodává však, že zatím nejde o definitivní verzi a přesné parametry musí ještě politici schválit. Stejně tak jako opatření, že bude možné poukázku rozdělit do maximálně osmi plateb v daném roce. Vše se má doladit během tohoto podzimu.

Přestože má být celý systém hotový relativně brzy, aktuálně vybrané kroužky nebude možné proplatit zpětně. Rodiče si tak na uplatnění slev musejí počkat přinejmenším do příštího pololetí. U aktivit, kde nyní zaplatí za celý rok, tedy finanční pomoc od města využít nemohou.

Brno na tyto poukázky vyčlení v rozpočtu pro příští rok 100 milionů korun, stejnou sumu pak i pro ten následující. Co bude dál, není jasné. Vedení města se totiž domluvilo, že systém zatím zavede na dva roky s tím, že po tom prvním dojde k vyhodnocení, zda a jaký měly nové dotace přínos.