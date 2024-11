Naposledy do starého Teska. Někdejší Prior připomene pec nebo kus fasády

Expozice je připravena ve třetím patře budovy, kde byly dřív sklady a kantýna pro zaměstnance. Schodiště, které do něj vede, lemují nápisy odkazující k socialistické historii objektu otevřeného takřka přesně před 40 lety jako původní Prior. Hlásají například Obchodní dům zítřka už dnes, Výkladní skříň každé doby nebo Spokojená mládež, spokojená společnost.

Na výstavu mohou lidé zamířit mezi desátou a osmnáctou hodinou. Vstupné je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě doporučují organizátoři registraci předem na webu jdunadornych.cz.

„Bez ní není možné vstup garantovat,“ upozornil mluvčí developerské firmy Crestyl Ondřej Micka.

Na každou půlhodinu se může registrovat 50 lidí. Do budovy se návštěvníci dostanou bývalým vchodem pro zaměstnance z Úzké ulice u autobusových zastávek. Přes něj zamíří dovnitř i na páteční rozlučkový retro večírek.

Po sobotě už se Brňané do brutalistní a pro někoho ikonické stavby nikdy nedostanou, mohou si na ni ale uchovat fyzickou vzpomínku. Developer totiž nabídne její původní vybavení. K odkupu budou jak předměty připravené ihned k odběru v zásobovacím dvoře, tak i věci zabudované na původním místě, u kterých bude nutná demontáž a přesun k místu naložení. Zájemci si mohou předměty vybrat dopředu z katalogového seznamu zveřejněného na sociálních sítích Dornych i webu projektu dornych.cz.

Větší zabudovaná zařízení se budou řešit individuálně. Jedná se třeba o hliníkové ocelové mříže z obchodů, čerpadla, kuchyňskou linku, hydranty nebo pekárenskou pec. Například pec vyjde na sedm a půl tisíce korun, vstupní plastové dveře na dva tisíce a kuchyňka na tři tisíce. Zájemci o jednotlivé věci musí kontaktovat zástupce stavební firmy uvedeného přímo v katalogu nejpozději do konce listopadu a individuálně s ním domluvit demontáž a odvoz daného zařízení.

Koupit lze i umyvadla, dveře či hasičské přístroje

Druhou kategorii nabízeného vybavení tvoří menší zařizovací nebo upomínkové předměty. Lidé si je mohou pořídit na veřejném tržišti, které se uskuteční v prostorách zásobovacího dvora oba víkendové dny na přelomu listopadu a prosince vždy mezi osmou ráno a čtvrtou odpoledne. Součástí nabídky jsou umyvadla, dveře, svítidla, hasicí přístroje, plechové šatní skříně i reproduktory. Jejich ceny se až na pár výjimek pohybují ve stokorunách.

„Kromě tohoto bude připraven i upomínkový předmět na starý Dornych – konkrétně části betonových obkladů umístěných na fasádě nebo zábradlí,“ uvedl Micka s tím, že žádné z nabízených předmětů ze seznamu není možné předem rezervovat a k dispozici budou pouze do vyprodání.

Ještě v průběhu listopadu dělníci dokončí přípravy související zejména s přeložkami inženýrských sítí. Stávající objekt také kompletně vyklízejí.

V prosinci odstartuje demolice menších objektů v areálu a také přípravné kroky ke zbourání hlavní budovy. Stavební stroje se do ní „zakousnou“ poprvé v lednu, v zápřahu budou až do dubna. Už během demoličních prací budou dělníci nicméně připravovat i prostor pro následné okamžité zahájení výstavby nového komplexu Dornych.Ten otevře na konci roku 2027. Vytvoří jej částečně zastřešené volně přístupné náměstí obklopené šesti velkými budovami určenými pro byty, kanceláře, restaurace, obchody i hotel. Nový komplex vytvoří bránu z historického centra do chystané Jižní čtvrti s budoucím novým nádražím u řeky Svratky.