Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

„Práce pokračují podle harmonogramu, hotová je demolice staré budovy a z větší části záchranný archeologický průzkum, ten bude pokračovat na poslední lokalitě ještě přibližně do konce ledna. Je dokončeno zajištění stavební jámy společné pro pět ze šesti budov, jsme za polovinou zemních prací a nyní provádíme pilotáž a geotermální vrty, které budou zdrojem energie celého projektu. Hotová je i první část základové desky,“ řekl development manager Crestyl Martin Štěpánek.
|
Tesco u nádraží v Brně už jde postupně k zemi, bourání potrvá čtyři měsíce
Geotermálních vrtů bude pod Novým Dornychem 83, hotová je zatím asi čtvrtina z nich. Ty nejhlubší budou 235 metrů hluboké a celková délka těchto vrtů má být 19 kilometrů.
Stavba komplexu šesti budov musí počítat i s plánovanou severojižní podzemní dráhou, která by měla procházet pod budovou hotelu v západní části areálu. Základovou desku budovy hotelu ponesou obrovské nosníky, aby pod hotelem mohla v budoucnu podzemní dráha procházet.
„Zatím jsou zde vidět dva jeřáby, celkem jich tady bude osm. Z toho dva budou vysoké 70 metrů a podle našich informací by to měly být největší jeřáby, které budou v tu chvíli na stavbách v Česku,“ doplnil Štěpánek.
Komplex Dornych vzniká na místě bývalého Prioru a plochách v těsném sousedství. Bude jej tvořit částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor o ploše 25 tisíc čtverečních metrů a šest budov se sedmi až osmi poschodími. Zůstane napojení na podchod pod hlavním nádražím a také lávka nad Úzkou ulicí.
Nájemních bytů má být v nových budovách 186, doplní je 26 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a 27 tisíc metrů čtverečních ploch určených pro obchody. Celá stavba má být hotová na konci roku 2027, na jaře roku 2028 převezmou nájemci své prostory.
|
13. ledna 2025