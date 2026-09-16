Skok z jeřábu do prázdna. Na brněnské stavbě vznikne padesátimetrová houpačka

Princip atrakce je jednoduchý, byť rozhodně není pro každého. Účastníka vytáhnou do výšky na jeden ze stavebních jeřábů, odkud se následně spustí do volného prostoru. V případě Dornychu má být nejvyšší bod padesát metrů nad zemí.
„Nahlédni s námi do budoucnosti Dornychu na místě, kam se běžně nedostaneš. A pokud se odvážíš, tak i skok z nejvyšší houpačky, jakou kdy svět na stavbě viděl,“ láká na akci stavitel komplexu Crestyl.
Organizátoři chtějí dosáhnout na český rekord za nejvyšší Big Swing na aktivním staveništi. Podle pořadatelů by zároveň mělo jít o nejvyšší atrakci tohoto druhu na aktivním staveništi na světě.
Na své si přitom přijdou i lidé, kterým pohled z padesátimetrové výšky stačí zprostředkovaně. Pro veřejnost vzniknou takzvané viewpointy, odkud bude možné sledovat jednotlivé skoky i celé speciálně nasvícené staveniště. Součástí večera budou také prohlídky rozestavěného areálu, hudba, občerstvení a odpočinková zóna. Program začne v 18 hodin.
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Akce zároveň umožní návštěvníkům nahlédnout na staveniště rozsáhlého komplexu, který vzniká na místě někdejšího obchodního domu Prior, později Tesca.
Projekt má zahrnovat kanceláře, nájemní bydlení, obchody a služby, hotel, coworking či kliniku. Součástí bude také veřejně přístupný prostor, který má vytvořit pěší propojení centra s rozvíjející se Jižní čtvrtí.
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26. srpna 2026