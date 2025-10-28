Obavy v Břeclavi i Znojmě. Kvůli vyprázdněné státní kase hrozí odklad obchvatů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se do nich po letitých přípravách chtělo pustit příští rok. V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok projednaném končící vládou Petra Fialy (ODS) však chybí necelých 40 miliard korun.
Peníze na dopravní stavby z něj čerpají hlavně ŘSD a Správa železnic. Dosluhující vláda problém „přehodila“ na vznikající kabinet pod vedením Andreje Babiše (ANO) s tím, že peníze má v napjatém rozpočtu najít on, což se dosud nestalo.
ŘSD potvrzuje, že aktuálně nemá peníze na projekty nachystané na příští rok. Ty, které už běží, výpadek neovlivní. „Jsme připraveni začít stavět nový dálniční exit z D1 na Černovickou terasu v Brně, část D55 mezi obcí Kokory a Přerovem v sousedním Olomouckém kraji, obchvaty Břeclavi, Znojma a Bučovic i rekonstrukci silnice I/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi,“ vyjmenovává ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
U většiny ze zmíněných akcí silničáři řeší získání povolení pro výstavbu a jsou těsně před zahájením výběrového řízení na zhotovitele tak, aby se příští rok mohlo kopnout do země. Například obchvat Břeclavi má vyjít na 2,4 miliardy korun.
„Situace u nás se ještě zhoršuje s tím, jak se přibližuje D55. Provoz neustále roste. Věřím, že obchvat našeho města je natolik významná stavba, že se na něj peníze najdou,“ říká místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a Neklidní).
Jeli bychom snad demonstrovat do Prahy, zní ze Znojma
Minimálně stejně velké očekávání mají ve Znojmě, kde potřebují dokončit 750 metrů dlouhý úsek u křižovatky se Suchohrdelskou ulicí blízko výpadovky na Brno. Napojil by se na už téměř dvacet let hotovou část směrem na sever, po které auta kvůli chybějícímu „kousku“ dosud nemohou jezdit. Stavbě dlouhodobě brání spolek Obchvat, často soudní cestou.
Pokud by došlo k dokončení celé této části obchvatu, ulevilo by se středu Znojma od tranzitní dopravy.
„Neznám žádné jiné větší město v republice, kde by kamiony jezdily pod okny městského divadla na okraji historického centra. A to neberu v potaz, kolik lidských životů už si tranzitní doprava vyžádala. Naposledy loni, kdy kamion srazil ženu na přechodu pro chodce,“ stěžuje si místostarosta Znojma Jiří Kacetl (Pro Znojmo).
Chybějící část obchvatu označuje za obrovský dluh státu vůči Znojmu. „Nedokážu si představit, že by teď ztroskotal na penězích. Pokud by se tak stalo, jeli bychom snad demonstrovat do Prahy,“ hlásí místostarosta s tím, že vzhledem k dokončení posledních stovek metrů nejde o drahou stavbu. ŘSD předpokládá náklady přes 300 milionů korun.
Je třeba myslet víc než na rok, apeluje šéf ŘSD
Mnohem výše se pohybuje suma za nový dálniční exit do průmyslové zóny na Černovické terase v brněnské Slatině. Kamiony dosud musejí projíždět mezi zástavbou v ulicích Řípská a Tuřanka, přímé napojení na D1 by podle tamního starosty Jiřího Idese (SOCDEM) umožnilo odklonit až 80 procent nákladní dopravy. „Na exit čekáme už dvacet let. Odložení stavby by znamenalo prodloužení dlouhodobého problému s dopravou, rozhodně bychom neměli radost,“ sděluje Ides.
ŘSD se chystá v nejbližších týdnech začít hledat stavební firmu, která sjezd a nájezd na dálnici vybuduje. Podobně jako v případě obchvatu Bučovic, do jehož třímiliardové výstavby by se podle Fialy mohli silničáři pustit rovněž už v příštím roce díky připravenosti projektu.
Zda se tak skutečně stane, je nyní stejně jako u dalších případů značně nejisté. Na vyjasnění situace okolo státní kasy ŘSD čeká, mělo by nastat v nejbližších týdnech, maximálně měsících. „Dnes je to politický problém, ne náš. Čekáme na vyřešení rozpočtu a přizpůsobíme se. Ale potřebujeme vědět, na čem jsme,“ avizuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle něj je nutné, aby se politici zamysleli nad tím, jak budou rozpočty vypadat v delším časovém období než jen v příštím roce. V případě řady staveb totiž budou práce a s nimi i náklady rozdělené do více let po sobě.
„Obchvaty Bučovic i Břeclavi jsou obrovské stavby, nejsou to malé obchvaty za 200 nebo 300 milionů. Vyvolávají další obrovské finanční nároky na roky 2027, 2028 a 2029,“ vysvětluje Mátl s tím, že je potřeba rozjet debatu nad tímto tématem. „Abychom se stejně jako letos nebavili za rok znovu,“ podotýká.
12. března 2024