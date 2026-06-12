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V Brně přes léto opraví dvě tramvajové tratě. Mezi kolejemi vznikne zelený pás

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  12:23
Dopravní podnik města Brna (DPMB) opraví v létě dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renneské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Dopravce vyjdou na zhruba 270 milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Na trati do Bystrce se už dnes dělají přípravné práce okolo zastávky Vozovna Komín a kolejového trojúhelníku, kde se dělí trať do Pisárek a do Žabovřesk. Od 5. července se začne pracovat v úseku od trojúhelníku přes Vozovnu Komín až k výjezdu z komínské smyčky.

Dopravní omezení rozdělí DPMB na dvě etapy. Do 16. srpna bude linka 3 končit v zastávce Sochorova a do Bystrce na Rakoveckou ji nahradí z centra linka 10, která pojede z České přes Pekařskou, Mendlovo náměstí a Pisárky. Linka 1 pojede jako dosud. Potom bude do 31. srpna linka 1 ukončena v Pisárkách a do Bystrce budou jezdit přes Žabovřesky linky 3 a 10.

Bystrcké linky pojedou přes léto jen na Rakoveckou. „Jelikož přestavujeme smyčku Ečerova, rozhodli jsme se rekonstruovat ještě úsek mezi zastávkami Rakovecká a Kubíčkova. Od 1. září už bude smyčka Ečerova ve standardním provozu a vrátí se na ni linka 1,“ řekl dopravní ředitel DPMB Jan Seitl. Dopravu na Ečerovu zajistí posílená autobusová linka 54.

Příští rok chce dopravní podnik zrekonstruovat ještě úsek od komínské smyčky ke Kamenolomu, čímž bude v podstatě celá bystrcká trať na řadu dalších let v moderním stavu.

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Druhá rekonstrukce se dotkne tratě v Renneské ulici od křižovatky s Poříčím za zastávku Vsetínská. Za Poříčím ke křižovatce s Polní ulicí vznikne zatravněná trať jako na Nových sadech, dále budou mezi kolejemi rozchodníky, které nepotřebují na rozdíl od trávy zavlažovat.

Tramvaje tam nepojedou celé prázdniny vůbec a linky 7 a 8 budou muset jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou ulici. Od hlavního nádraží sveze cestující náhradní autobusová linka X na Křídlovickou. Příští rok by se mělo pokračovat s rekonstrukcí tratě na mostě přes Vídeňskou ulici až k rozvětvení před krematoriem.

Na podzim počítá podnik s opravou tratě v Lidické ulici mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská při zachování jednokolejného provozu.

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