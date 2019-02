V brněnské MHD zavedli wi-fi zdarma, jenže funguje pomalu a s málo daty

Když brněnský dopravní podnik (DPMB) oznámil, že v tramvajích, trolejbusech a autobusech zavede bezplatné wi-fi připojení, cestující zajásali. Po prvním týdnu testovacího provozu však nadšení opadlo a reakce v lepším případě sklouzly k ironii.

Kdo se totiž těšil na rychlý internet, musel být zklamaný. Největší kritika? Malé množství dat k využití, omezený limit a nestálost připojení.

Limit na cestujícího podnik nastavil na 20 minut a 4 MB dat. To je velikost třeba jedné kvalitní fotografie, kterou uživatel otevře v e-mailu. Většina webových stránek navíc využívá obrazové reklamy, které kapacitu spolknou rychleji, a stránka se tak ani pořádně nezobrazí.

„Čtyři megabajty jsou dostatečné na vyhledání spoje, tedy pokud cestující využije aplikaci DPMBInfo nebo IDOS. Tam je datová náročnost nízká. Na další využití ale už data nevystačí, například na sociální sítě, zpravodajské weby a podobně. Na to je kapacita malá,“ okomentoval nastavení limitů Petr Ilgner z Ústavu telekomunikací na Vysokém učení technickém v Brně.

Uživatel je omezený i rychlostí. „Zvolená rychlost 256 kilobitů za sekundu je pro procházení náročnějších webů nešťastně nízká. Takovou měly rychlejší internetové přípojky pro domácnost na začátku tisíciletí. Videa nebo fotky se lidem ani nestihnou načíst,“ dodal Ilgner.

DPMB argumentuje tím, že hlavním cílem služby je zpřístupnit cestujícím aktuální informace o dopravě a možnost vyhledat si potřebné spojení. K dalšímu využití data neslouží. Vše navíc zatím funguje jen v testovacím režimu, který potrvá až do konce března. „Je pro nás prioritní, aby lidé měli aktuální dopravní informace,“ potvrdila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Bezdrátové připojení pro cestující dopravce „přidal“ k projektu takzvaných komunikačních řídicích jednotek, kterými jsou nově vybaveny všechny vozy DPMB.

Na to dostal z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci 120 milionů, jež pokryla 85 procent ceny zakázky.

„Původně jsme nevěděli, že budeme dodávat i routery pro wi-fi. To se dohodlo až později,“ uvedl Ivo Herman, jehož firma Herman systems zakázku vysoutěžila za 118 milionů bez daně.

Podle něj s dopravním podnikem nadále spolupracuje a bude nastavení jednotek upravovat pro komfort cestujících. „Úplně bez omezení jsme wi-fi nechat nemohli. Třeba ze zkušeností ze Zlína víme, že lidé by data vyčerpali hned. Toto nastavení je za nás nejvýkonnější a nejlepší, jaké jsme do vozů mohli dát,“ poznamenal Herman.

Za 30 GB dat, které má každý ze 720 vozů pro cestující k dispozici na měsíc, zaplatí dopravní podnik operátorovi T-Mobile ročně 2,3 milionu korun. Další balík 3 GB dat pak ke komunikaci využívají řídicí jednotky v kabinách. „Zvažovali jsme také omezení přístupu pouze na vybrané adresy, ale pak by v podstatě web nefungoval,“ dodal Herman.

IT specialista Ilgner přesto vidí řešení. „Dá se to vyřešit přes přihlašovací formulář, kde by mohl být umístěn vyhledávač spojů ve zjednodušené podobě,“ navrhl.

Brňané si vyberou design a jména nových tramvají Za 1,3 miliardy korun plánuje brněnský dopravní podnik nakoupit nové tramvaje. Jak budou vypadat a jaká ponesou jména, o tom rozhodnou lidé. Vizuální návrhy mohou posílat do konce února. Z nich dopravní podnik vybere ty nejlepší, o nichž se bude měsíc hlasovat. „Na začátku dubna zveřejníme vítězný návrh na nový vzhled a spustíme druhou fázi – tedy výběr jednotného názvu. Do 14. dubna bude možné zasílat návrhy, ze kterých opět zvolíme užší výběr a ten dáme k dispozici pro hlasování,“ vysvětlil ředitel podniku Miloš Havránek. Vítěz získá roční předplatní jízdenku a další ceny. První nové tramvaje vyjedou do ulic na konci roku. Podrobnosti lidé najdou na webu projekt150.cz.

Podle Tomaštíkové je nicméně možné, že po uplynutí dvou měsíců zkušebního provozu internet zdarma úplně zmizí. „Pokud by odezva cestujících byla převážně negativní, je samozřejmě jednou z variant i vypnutí wi-fi připojení,“ prohlásila mluvčí.

Zatímco v Brně se bezdrátový internet ve vozech MHD teprve zkouší, v Praze funguje už čtyři roky. Tam si však cestující ve vybraných 125 tramvajích užívají neomezené množství dat na dobu 30 minut.

„Datový přenos hradí a spravuje firma Rencar. Pro dopravní podnik s tím nejsou spojené žádné finanční náklady. Pouze na počátku jsme za routery a další příslušenství zaplatili skoro deset milionů korun,“ uvedla mluvčí pražského dopravce Aneta Řehková.

Do půl roku se wi-fi v MHD chystá zavést i Ostrava. Zato v Plzni o tom neuvažují. „Většina lidí již má k dispozici datové připojení a zároveň netráví ve vozech tolik času. Ze strany cestujících ani není o wi-fi připojení velký zájem,“ podotkl mluvčí plzeňského dopravce René Vávro. Na vlastní data cestujících sází třeba také Hradec Králové.