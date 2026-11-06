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Psali zprávy, sjížděli sociální sítě. Záběry policie ukazují prohřešky řidičů na D2

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  17:51
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Že jen okamžik sledování displeje telefonu místo vozovky může stát motoristy život, informují policisté pravidelně. Na jižní Moravě k nejčastějším příčinám dopravních nehod, i těch smrtelných, patří právě nevěnování se řízení. Přesto se řidiči dál nechávají rozptylovat různými vlivy včetně mobilních telefonů, jak se o tom přesvědčil v řadě případů dopravní policista při jízdě na služebním motocyklu.

KRIMI

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Během kontroly pozornosti šoférů na D2, kterou v minulých týdnech prováděl s kamerou umístěnou na helmě, nejčastěji narazil na řidiče, kteří při jízdě drželi v ruce telefon, volali, psali zprávy nebo prohlíželi sociální sítě. Takových přestupků odhalila jihomoravská policie od začátku letošního roku do 31. října už celkem 3 866.

Z celkových 5 059 nehod, které se v kraji staly během prvních deseti měsících letošního roku, bylo ve 2 071 případech příčinou právě to, že se řidič plně nevěnoval řízení motorového vozidla. Při těchto nehodách zahynulo dvanáct lidí.

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Hříšníci při policejních kontrolách přicházejí s nejrůznějšími vysvětleními a výmluvami. Riziko však zůstává stejné, ať už řidič sleduje displej telefonu, upravuje navigaci, hledá něco ve vozidle, nebo se otáčí za dětmi na zadních sedadlech.

„Každý okamžik, kdy řidič nesleduje provoz před sebou, může znamenat ztrátu cenných sekund potřebných k bezpečné reakci. Právě na dálnici mohou mít následky nepozornosti obzvlášť vážný průběh,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Batelková.

Za držení telefonu během jízdy hrozí řidiči pokuta od 2 500 do 3 500 korun a zápis čtyř bodů do bodového hodnocení. Ve správním řízení se pokuta pohybuje od 4 000 do 10 tisíc korun.

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