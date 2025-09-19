Vysypaný náklad částečně blokuje D1 u Vyškova, srazil se tam kamion s dodávkou

,
  15:57aktualizováno  17:31
Na 229. kilometru D1 u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad. Dálnice byla víc než hodinu neprůjezdná, kolem 17:00 se podařilo provoz obnovit odstavným jízdním pruhem. Nehoda je bez zranění, na místě se však tvoří kolony.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS JMK

Dodávka okolo narazila zezadu do kamionu, z něhož se následně náklad vysypal na vozovku. „Před čtvrtou odpoledne ho začala jednotka z Vyškova odklízet a likvidovat,“ řekl mluvčí hasičů Štepán Komosný.

Nehoda se stala kolem třetí hodiny odpoledne, a to mezi sjezdy Vyškov-západ a Vyškov-východ. Vzhledem k hustému provozu se utvořila kolona. Později policisté pustili provoz alespoň do jednoho pruhu.

Místo nehody se objíždělo přes Vyškov, i město však bylo velmi špatně průjezdné a také tam se tvořily kolony. Kolem 17:00 policie podle mluvčího Bohumila Maláška odklon zrušila.

Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem sedmé večer.

Nehoda se obešla bez zranění. Dechové zkoušky řidičů byly negativní.

