Dodávka okolo narazila zezadu do kamionu, z něhož se následně náklad vysypal na vozovku. „Před čtvrtou odpoledne ho začala jednotka z Vyškova odklízet a likvidovat,“ řekl mluvčí hasičů Štepán Komosný.
Nehoda se stala kolem třetí hodiny odpoledne, a to mezi sjezdy Vyškov-západ a Vyškov-východ. Vzhledem k hustému provozu se utvořila kolona. Později policisté pustili provoz alespoň do jednoho pruhu.
Místo nehody se objíždělo přes Vyškov, i město však bylo velmi špatně průjezdné a také tam se tvořily kolony. Kolem 17:00 policie podle mluvčího Bohumila Maláška odklon zrušila.
Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem sedmé večer.
Nehoda se obešla bez zranění. Dechové zkoušky řidičů byly negativní.