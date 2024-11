Po nehodě se schovali za svodidla, to je zachránilo. Do vozu nabourala dodávka

Nehoda se stala krátce před půlnocí ze středy na čtvrtek na dálnici u Lanžhota na Břeclavsku. Osobní auto jelo ze Slovenska do Česka, smyk dostalo v deštivém počasí kvůli reakci řidiče na situaci před ním.

„Řidič tvrdil, že musel reagovat na nenadálou situaci. Pod vlivem brzdění narazil do svodidel. Příčina druhé z havárií je pak jasná; řidič dodávky překážku v podobě havarovaného auta přehlédl a naboural do ní,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Všichni účastníci nehody byli ze zahraničí. Dechové zkoušky byly u řidičů negativní. Zatímco první nehoda se obešla bez zranění, náraz dodávky do osobního vozu už si vyžádal čtyři zranění v rozmezí lehkých až středně těžkých. Dálnice musela být na dvě hodiny uzavřena.

Dodávka s přívěsným vozíkem narazila na dálnici D2 nedaleko hranic se Slovenskem do havarovaného osobního auta. (28. listopadu 2024)

Osobní auto stálo po odrazu od svodidel k dodávce čelem, když do něho narazila. K daleko vážnějším následkům než k čtyřem zraněním pravděpodobně nedošlo hlavně díky tomu, že posádka z auta ihned vystoupila a čekala za svodidly.

Podle Valy to není samozřejmostí. „Nestává se úplně zřídka, že účastníci nehody zůstávají sedět ve vozidlech, zejména v chladnějším počasí nebo v noci, kdy je však riziko další srážky. V noci, za snížené viditelnosti, řidiči nepočítají s tím, že by v odstavném pruhu mohla stát překážka,“ varoval policejní mluvčí.

Zdůraznil, že při každé nehodě by měla posádka zapnout „blikačky“ a vozidlo opustit. „Oblečená reflexní vesta by měla být samozřejmostí. Ideální je mít ji k dispozici po ruce, a ne někde v kufru nebo za sedadly, kde by bylo potřeba ji hledat. Odchod do dostatečné vzdálenosti za krajnici nebo za svodidla by měl proběhnout co nejrychleji, umístění výstražného trojúhelníku k tomu patří také,“ vypočítal Vala.