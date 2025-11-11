Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 má několik kilometrů

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem je několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl zprůjezdněn jeden pruh, omezení však zřejmě potrvá několik hodin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K nehodě kamionu došlo po desáté hodině, před 10:30 se už začalo jezdit jedním pruhem. Přesto se rychle vytvořila kolona, která je podle webu Dopravní info dlouhá několik kilometrů.

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se nehoda obešla bez zranění a bude potřeba přeložit náklad do náhradního návěsu. Průjezd dálnicí tak zůstane několik hodin omezený a nedá se podle něj předpokládat, že by se kolona zmenšovala.

Nehoda se stala těsně před křížením dálnic D1 a D2, kde je v současnosti omezený provoz. Silničáři pracují na přestavbě křižovatky a rozšiřují dálnici D1 na tři pruhy. Jezdí se tu ve zúžených pruzích, ještě větší omezení jsou naplánovaná v další etapě prací, které začnou v lednu. Místo, kde se nehoda stala, je nejvytíženějším dálničním úsekem na jižní Moravě.

