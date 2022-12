Opilý řidič trefil čerpací stanici, spolujezdkyně skončila v nemocnici

Ve dveřích čerpací stanice skončila ranní jízda opilého řidiče ve Znojmě. Do prodejny narazil poté, co naboural do vedlejšího výdejního stojanu. V autě s ním jeli další čtyři lidé.