Za zácpy si mohou řidiči sami, prohlásila koordinátorka uzavírek v Brně

„Když se dívám na kamery na křižovatce Hlinky, vidím, že řidiči nevyužívají oba pruhy na křižovatce, tedy jezdí po paměti. Můžou si tak sami za to, že tam stojí tak dlouhé kolony,“ prohlásila pro iDNES.cz koordinátorka dopravních staveb v Brně, na niž se teď od mnoha řidičů snáší hněv za to, jak je město rozkopané.
Úřednice naráží na fakt, že kvůli uzavírce podjezdu upravili silničáři značení pruhů, a tak při cestě rovně k Pisáreckému tunelu můžou šoféři vjet před křižovatkou i do běžně protisměrného pruhu pro auta odbočující vlevo na Žabovřeskou ve směru od Anthroposu, případně jedoucí z protější strany. Vjezd z těchto míst je totiž nyní zakázaný.
Faktem však také je, že v prvních dnech uzavírka kvůli rekonstrukci vodovodu způsobila na místě takový kolaps, že se o situaci začal zajímat i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl a před novináři sliboval zlepšení.
„Počítáme s uvolněním jednoho pruhu pro osobní auta. Vznikl by jakýsi deštník, konstrukce, na místě, kde je rozbouraná vozovka. Samozřejmě tam bude snížená rychlost a nákladní auta budou muset využívat stávající náhradní trasu přes světelnou křižovatku,“ přiblížil na konci července Kratochvíl s tím, že po konstrukci bude snížená rychlost na 20 nebo 30 kilometrů v hodině a k dispozici bude od tohoto týdne.
Jenže nic není a ani nebude, jak sdělil iDNES.cz místopředseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací David Grund (ODS). „Uvažovalo se o různých variantách, ale tento nadjezd nebyl v daném čase proveditelný, navíc by tam byl jen jeden pruh,“ řekl.
Právě jeden pruh, který se vyhne křižovatce a semaforům, považoval Kratochvíl za velký benefit a plus pro plynulejší dopravu v daném místě. Na konci července rovněž hájil koordinátorku Vlastu Jágerovou, že nemá situaci vůbec jednoduchou a je na ni velký tlak, aby bylo staveb ještě více.
Podle Grunda bude uzavírka podjezdu dál jako doposud, nicméně se ji údajně snaží zkrátit. „Děláme vše pro to, aby 19. srpna byly zprovozněny oba pruhy,“ uvedl.
Na webu města je však stále informace, že omezení potrvá až do 25. září. Radní pro dopravu Petr Kratochvíl se k situaci nyní nevyjádřil, je na dovolené.
Podle brněnského magistrátu se skutečně předpokládá zprovoznění v obou pruzích 19. nebo 20. srpna. Do té doby by se měla díky urychlení oprav zasypat šachta a v následujících dnech a týdnech už by se pracovalo pouze ve štole v podzemí.
„Pokud by bylo na šachtu instalováno přemostění, byla by zde pro řidiče snížena rychlost, což by průjezd zpomalovalo. Zároveň by práce kvůli bezpečnosti pokračovaly v šachtě pomaleji. Omezení by zde bylo po delší dobu, než je nutné,“ vysvětlil změnu plánů mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Na dotaz, proč se vodovod v daném úseku neopravoval v minulých letech, kdy se rozšiřovala Žabovřeská a opravoval i navazující úsek velkého městského okruhu na Bauerově podél brněnského výstaviště, reagoval Grund tím, že šlo údajně o havarijní stav, na který se přišlo v loňském roce, kdy se napojovalo nové potrubí od tunelu. „Nebylo možné to opravit dříve,“ dodal.