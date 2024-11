Konec kolon a proklínaného zipování. Na hlavní tepně v Brně mizí letitý špunt

Podle generálního šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla neexistuje v Česku mnoho podobných staveb, které by byly tak krátké a zároveň tak důležité pro dopravu. „Věřím, že kolony, které tady byly na denním pořádku, budou odstraněny a doprava bude plynulá,“ prohlásil. Stavba má něco málo přes kilometr.

Na špunt, který působil desítky let dopravní problémy, vzpomněl při slavnostním otevření i premiér Petr Fiala (ODS). „Dvacet let jsem se při svých cestách jako rektor Masarykovy univerzity nebo nyní politik snažil hledat vhodnou cestu, kudy nejlépe vyjet z Brna do Prahy, ale vždycky jsem se na nějakém úzkém hrdle zasekl. A právě to na Žabovřeské bylo jedno z těch hlavních,“ řekl Fiala.

„Už to konečně otevřete, ať se nám všem uleví“

Svou nespokojenost ostatně dali mnozí řidiči najevo hlasitým troubením i v pondělí. Nesli nelibě, že se museli kolonami prostát v zúžení a z oken auta pak pozorovat, jak se na druhé polovině vozovky scházejí politici, silničáři a zástupci stavebních firem, aby si přiťukli skleničkami a slavnostně přestřihli pásku.

Šoféři, kteří mnohokrát v minulosti lamentovali nad tím, jak jiní neumí při zúžení zipovat, by byli raději, kdyby se otevření obešlo bez těchto oficialit. „Ti si myslí jediné: Už to konečně otevřete, ať se nám všem uleví,“ pronesl při slavnostním aktu šéf stavební firmy Vinci Construction Ján Špaňo.

Ten si dokonce podle svých slov spočítal, že prostál v kolonách právě na Žabovřeské každoročně dva a půl dne, když tudy dvakrát denně projížděl.

Pondělní frustrace řidičů mohla pramenit i z toho, že asfalt je na druhé polovině vozovky položený už několik týdnů, ale vjet na něj dosud nemohli. Šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic David Fiala nedávno vysvětloval, že položením povrchu stavba neskončila a bylo potřeba otestovat technologie v tunelovém tubusu. „Nejedná se o běžnou opravu povrchu, ale tunelovou silniční galerii, na kterou jsou kladeny přísné bezpečnostní požadavky,“ popisoval.

V pondělí v noci se už všichni konečně dočkají. Silničáři po odeznění odpolední špičky začnou odstraňovat dopravní značky a tím – obrazně řečeno – vytáhnou dlouhé roky trvající „žabovřeský špunt“.

Jeho odstranění přitom nebylo jednoduché. Stavební práce hned na počátku v roce 2018 nabraly zpoždění. Tehdy totiž spolek s názvem Voda z Tetčic napadl jedno z vydaných stavebních povolení, takže silničáři začali jen s pracemi, se kterými mohli, než byla platnost napadeného dokumentu potvrzena.

Tehdy se zároveň počítalo, že stavbu rozdělenou na dvě části zprovozní silničáři do konce roku 2022. Jenže při výběru firmy na druhou etapu zasáhl antimonopolní úřad a tendr zrušil.

ŘSD tak muselo výběr zahájit znovu, což opět zahýbalo s konečným termínem, kterým se stalo léto roku 2024. Ani to nevyšlo. „Stavba trvalo o 75 dní déle, než jsme předpokládali, kvůli složitějšímu zakládání v řece Svratce,“ zmínil David Fiala složitý terén, v němž stavba vznikala. Na druhé straně se pro změnu kvůli rozšíření razil tunel ve skále pro posunutí tramvajové tratě.